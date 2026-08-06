İZSU DUYURDU: İZMİR'DE SAATLER SÜRECEK SU KESİNTİSİ! İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'de bugün saatlerce su kesintisi yaşanacak. İZSU, kesinti yaşanacak bölgeleri açıkladı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde ve mahallelerde su kesintisi olacak? İşte 6 Ağustos Perşembe İzmir su kesintisi...
FOÇA KEMAL ATATÜRK 06.08.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR KAZIM KARABEKİR, REFET BELE, TAHSİN YAZICI, VATAN 06.08.2026 saat 09:03 ile 11:03 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL 06.08.2026 saat 08:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ MESCİTLİ 06.08.2026 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ SEYREKLİ 06.08.2026 saat 07:40 ile 09:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.