İZSU DUYURDU: İZMİR'DE SAATLER SÜRECEK SU KESİNTİSİ! İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'de bugün saatlerce su kesintisi yaşanacak. İZSU, kesinti yaşanacak bölgeleri açıkladı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde ve mahallelerde su kesintisi olacak? İşte 6 Ağustos Perşembe İzmir su kesintisi...