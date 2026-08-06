Seyir halindeki araç alev topuna döndü

İzmir
'de seyir halindeki bir otomobil aniden yanmaya başladı. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İzmir-Aydın
Karayolu Buca
mevkiinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, zaman zaman otomobilden patlama sesleri yükseldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.