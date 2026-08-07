Asırlık Yusuf amcaya sürpriz kutlama

Yaz aylarını tatil için İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesi'nde geçiren Yusuf Çobanoğlu, 101. yaş gününü sitedeki komşularının hazırladığı çifte pastalı sürpriz doğum günüyle kutladı. Sakinler, Yusuf amcanın elini öptüler, imece usulü hazırlanan yiyecekleri neşe içinde paylaştılar, önümüzdeki yıl 102. yaşı kutlamak için sözleştiler. Aralarında eski milli hakem Engin Kurt'un da bulunduğu site sakinleri yaşına göre oldukça dinç olan Yusuf Çobanoğlu ile evinin bahçesinde bir araya geldiler. Elbirliği ve el emekleriyle hazırlanan iki büyük pastayı "İyi ki doğdun Yusuf" sözleri eşliğinde kestiler. Yapılan kısa konuşmalara "Beni düşündüğünüz için size güzel insanlar diyorum" diyerek teşekkür eden Çobanoğlu'nu defalarca alkışladılar. Tavsiyelerde bulunan Çobanoğlu, "Herkese söylüyorum. Bir defa İnsanları seveceksin. Hayvanları seveceksin. Tabiatı seveceksin. Hiç kimseye zarar vermemek için uğraşacaksın. Her şeyden önce temiz olacaksın" diye konuştu.