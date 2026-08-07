Haberler İzmir CHP’li Başkan İlkay Çiçek’ten kafa karıştıran açıklamalar: 'Özel sohbet'ten 'yapay zeka' savunmasına CHP’li Başkan İlkay Çiçek’ten kafa karıştıran açıklamalar: 'Özel sohbet'ten 'yapay zeka' savunmasına Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılan İlkay Çiçek'in, kamuoyuna yansıyan WhatsApp yazışmalarına ilişkin farklı zamanlarda yaptığı açıklamalar dikkat çekti. İşte detaylar… SABAH









Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolsuzluk soruşturmasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen İlkay Çiçek'in, kamuoyuna yansıyan WhatsApp yazışmalarına ilişkin savunması gündem oldu. Çiçek'in mesajlar için "yapay zeka ile oluşturuldu" açıklaması, ifadelerindeki çelişki iddialarını beraberinde getirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen WhatsApp yazışmaları, Mayıs 2026'da kamuoyuna ve internete yansımıştı. O dönemde Başkan Çiçek, yaptığı açıklamada söz konusu içeriklerin kendisine ait olduğunu kabul etmiş ve bunların uzun zaman önce, özel ve duygusal bir anda gerçekleştirilen kişisel bir sohbet kapsamında paylaşıldığını ifade etmişti.