İzmir Konak MYO'dan sektörün kalifiye personel ihtiyacına çözüm hamlesi

SEKTÖRE UYGUN YAPI Açılacak programların doğrudan istihdam odaklı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Küçükaltan, "Amacımız, açacağımız programlardan mezun olacak öğrencilerin sahada karşılığını bulması ve istihdam sahibi olmaları. Tabii bunu yaparken de mezunlarımızın sektörlerin talep ve beklentilerine uygun, uygulamalı eğitim modeliyle yetişmiş olmaları büyük önem taşıyor" diye konuştu. Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, Türk iş dünyası olarak nitelikli işgücünün her zaman arkasında olduklarını söyledi.

HAREKETE GEÇTİLER

Kuzey İzmir bölgesinde rüzgar türbini ve güneş enerjisi yatırımlarının hızla arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Küçükaltan, bu alandaki teknik eleman açığını kapatmak için harekete geçtiklerini ifade etti. Prof. Dr. Küçükaltan, süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Bu çerçevede önümüzdeki yıl 'Yenilenebilir Enerji Teknikerliği' programımızı 30 öğrenci kontenjanıyla eğitime başlatıyoruz. Bu program, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile yaptığımız ortak protokolle gerçekleşti. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz ile İzmir Konak Meslek Yüksekokulu olarak eğitim işbirliği protokolümüzü imzaladık, YÖK'e gerekçeleriyle sunduk ve onay aldık."

GÜÇLÜ KOORDİNASYON

Programın sadece teoride kalmayacağını, işleyiş ve müfredat aşamalarında da sanayicilerle tam bir koordinasyon içinde hareket ettiklerini belirten Prof. Dr. Küçükaltan, "Şimdi bu programın işleyiş sürecine ilişkin de ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ile ayrıca protokol imzaladık. Buna göre, firmalarla koordinasyonu ALOSBİ sağlayacak" dedi. Eğitim içeriğinin tamamen sektörün güncel normlarına göre şekillendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Küçükaltan, "Ayrıca, programın güncel, sektörlerin beklentilerine uygun müfredatı da EBSO Yenilenebilir Enerji Meslek Komitesi Başkanı Özkan Mucuk başkanlığında bir ekip hazırladı. Amaç, öğrencilerimizi bu sektörün normlarına, beklentilerine göre yetiştirmek" sözleriyle işbirliğinin kapsamını aktardı.