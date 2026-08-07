İzmir Konak MYO'dan sektörün kalifiye personel ihtiyacına çözüm hamlesi

İzmir Konak Meslek Yüksekokulu (MYO), iş dünyası ve sanayicilerle kurduğu güçlü işbirlikleriyle dikkat çekiyor. Sektörün ara eleman ihtiyacına yönelik kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirten İzmir Konak MYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, "İzmir Konak MYO olarak, bölgemizin ihtiyaç duyduğu teknik eleman açığı bulunan sektörleri meslek kuruluşları ve iş insanları ile belirleyip, YÖK'ün onayına sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
SEKTÖRE UYGUN YAPI
Açılacak programların doğrudan istihdam odaklı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Küçükaltan, "Amacımız, açacağımız programlardan mezun olacak öğrencilerin sahada karşılığını bulması ve istihdam sahibi olmaları. Tabii bunu yaparken de mezunlarımızın sektörlerin talep ve beklentilerine uygun, uygulamalı eğitim modeliyle yetişmiş olmaları büyük önem taşıyor" diye konuştu. Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, Türk iş dünyası olarak nitelikli işgücünün her zaman arkasında olduklarını söyledi.
HAREKETE GEÇTİLER
Kuzey İzmir bölgesinde rüzgar türbini ve güneş enerjisi yatırımlarının hızla arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Küçükaltan, bu alandaki teknik eleman açığını kapatmak için harekete geçtiklerini ifade etti. Prof. Dr. Küçükaltan, süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Bu çerçevede önümüzdeki yıl 'Yenilenebilir Enerji Teknikerliği' programımızı 30 öğrenci kontenjanıyla eğitime başlatıyoruz. Bu program, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile yaptığımız ortak protokolle gerçekleşti. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz ile İzmir Konak Meslek Yüksekokulu olarak eğitim işbirliği protokolümüzü imzaladık, YÖK'e gerekçeleriyle sunduk ve onay aldık."
GÜÇLÜ KOORDİNASYON
Programın sadece teoride kalmayacağını, işleyiş ve müfredat aşamalarında da sanayicilerle tam bir koordinasyon içinde hareket ettiklerini belirten Prof. Dr. Küçükaltan, "Şimdi bu programın işleyiş sürecine ilişkin de ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ile ayrıca protokol imzaladık. Buna göre, firmalarla koordinasyonu ALOSBİ sağlayacak" dedi. Eğitim içeriğinin tamamen sektörün güncel normlarına göre şekillendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Küçükaltan, "Ayrıca, programın güncel, sektörlerin beklentilerine uygun müfredatı da EBSO Yenilenebilir Enerji Meslek Komitesi Başkanı Özkan Mucuk başkanlığında bir ekip hazırladı. Amaç, öğrencilerimizi bu sektörün normlarına, beklentilerine göre yetiştirmek" sözleriyle işbirliğinin kapsamını aktardı.
2+2 SAHADA EĞİTİM MODELİ
Yeni açılacak Yenilenebilir Enerji Teknikerliği programının eğitim modelindeki radikal değişikliğe değinen Prof. Dr. Derman Küçükaltan, öğrencilerin eğitim hayatlarının yarısını doğrudan fabrikalarda ve sahada geçireceğini müjdeledi. Küçükaltan, "Önümüzdeki yıl eğitime başlayacak Yenilenebilir Enerji Teknikerliği Programımız 2+2 modeliyle, yani 2 yarıyıl okul, 2 yarıyıl saha olacak şekilde eğitim yapacak. Böylece uygulamalı eğitimin önemini ilk kez bu programımızda daha güçlü bir şekilde gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Üniversite ve sanayi işbirliğinin önemine değinen Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, Türk iş dünyası olarak nitelikli işgücünün her zaman arkasında olduklarını belirtti. Kındap, "Türk iş insanları olarak, hangi sektörde faaliyet gösterirsek gösterelim nitelikli ara işgücünün yetiştirilmesine yönelik tüm çaba ve girişimleri memleket meselesi olarak görür, destekleriz. İzmir Konak Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Yenilenebilir Enerji Teknikerliği bölümünün önemli bir katkı sağlayacağını düşünmekteyim" dedi.
DÜNYADA İŞ BULABİLİRLER
İzmir'in temiz enerji alanındaki öncü rolüne ve mezun olacak öğrencilerin küresel çaptaki iş potansiyeline vurgu yapan Ali Kındap, "Temiz Enerjinin Başkenti' olarak tanımladığımız İzmir'de nitelikli eğitim alacak gençlerimiz, kendilerini iyi yetiştirmeleri ve sektörün gereksinimlerine göre donattıkları takdirde, sadece ülkemizde değil dünyanın farklı coğrafyalarında da iş bulabilir ve yüksek ücretlerle istihdam edilebilirler. İzmir Konak Meslek Yüksekokulu bünyesinde bu önemli adımı atan hocalarımıza teşekkür ediyor, eğitim hayatlarına başlayacak gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.
DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Enerji Sistemleri Mühendisliği
- Makine Mühendisliği
- Elektirik Mühendisliği
'YEŞİL YAKALILAR YETİŞECEK'
Sektörde insan kaynakları literatürüne giren yeni bir kavramı işaret eden Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Aygün Anbar, temiz enerjide işgücü talebinin patlama yaşadığını belirtti. Anbar, "İnsan kaynakları literatürüne de giren 'yeşil yakalı' tanımlaması; yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarında üretim, montaj ve bakım süreçlerinde görev alan çalışanları kapsıyor. Başta rüzgâr ve güneş enerjisi sektörü olmak üzere tüm temiz enerji yatırımlarının ihtiyaç duyduğu mühendis ve ara eleman ihtiyacı her geçen gün artıyor" dedi.
'GÜCÜMÜZ ARTACAK'
"Küresel rüzgâr enerjisi sektöründe istihdam sayısı 1 milyona yaklaştı" diyen Anbar, " Güneş, jeotermal, biyokütle gibi kaynakların da işgücü gereksinimi artıyor.Ülkemizin Ulusal Enerji Eylem Planı'nda yer alan hedefler, 2035 yılına kadar sadece rüzgâr ve güneş enerjisi özelinde kurulu gücümüzün 120 bin Megavat'a (MW) ulaşacağını gösteriyor. Bu yatırım yoğunluğu, mevcut rüzgâr ve güneş enerjisi kurulu gücümüzün gelecek dokuz yılda yaklaşık iki buçuk kat artacağını gösteriyor. Bu yatırımların her aşamasında görev yapacak yeşil yakalı çalışanları şimdiden yetiştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
ÇALIŞMA OLANAĞI VAR
Yenilenebilir Enerji Teknikerliği Programı Mezunları, elektrik ve enerji firmaları yanı sıra, tüketiciye ürün sunan her kuruluşta çalışma olanağı bulmaları mümkün. Mezunların çalışabileceği başlıca kuruluşlar arasında;
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) Maden Tektik Arama (MTA)
Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Devlet Su İşleri (DSİ)
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Türkiye Taş Kömürleri (TTK)
Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) BOTAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
TÜPRAŞ Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK)