İzmir'de duygulandıran dostluk! Benekli'nin sadakati yürekleri ısıttı...

'BENEKLİ ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUM GİBİ'

Benekli'nin yol arkadaşı olduğunu belirten Kaya, "Geçen gün tarlaya gittik. Büyük köpekler önünü kestiği için gelememiş, tarlada kalmış. Eve geldim, bekledim, Benekli yoktu. Motosikletime binip, tarlaya gittim. Motosiklette arkama bindi, beraber tarladan eve döndük. Daha önce köpeğim oldu ama bunun gibi alıştıramadım, bana arkadaş gibi. 2 kızım, 3 torunum var. Benekli de 3'üncü çocuğum gibi oldu. Gece traktörü evin önünde bırakıyorum, üzerinde yatıyor. Malımızı koruyor, traktörün üzerine kimseyi bindirmiyor. Beni de koruyor" diye konuştu.