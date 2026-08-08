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Haberler İzmir İzmir'de kabus dolu gece! Damperi açık unutulan TIR, yön tabelasına çarparak devrildi

İzmir'de kabus dolu gece! Damperi açık unutulan TIR, yön tabelasına çarparak devrildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayındır ilçesinde açık kalan damperiyle ilerleyen TIR, yol üzerindeki yön tabelasına çarparak devrildi. Kazada sürücü Nejla S. yaralandı.

DHA

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... Kaza, saat 22.30 sıralarında Tire-Bayındır yolu Çatal mevkisinde meydana geldi. Nejla S.'nin seyir halindeyken damperini açık unuttuğu 09 ST 375 plakalı TIR, yönlendirme tabelasına çarparak devrildi. Kazada, Nejla S. yaralanırken, tabela da yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı TIR şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı yavaşlarken, ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Devrilen TIR'ın ve tabelanın kaldırılması için çalışma başlatıldı. jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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