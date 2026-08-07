İzmir'de randevu zamanı! Trabzonspor kafilesi, Göztepe maçı için İzmir'e gitti

Trabzonspor, Göztepe ile yapacağı hazırlık maçı için İzmir'e hareket etti.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma ve rondo çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Bordo-mavili kafile, daha sonra Göztepe ile yapacağı hazırlık maçı için İzmir'e gitti. Maçta ayrıca Trabzonsporlu eski futbolcu İsmail Köybaşı'nın jübilesinin de yapılacağı öğrenildi.

SALAH VE ONANA KADRODA YOK

Yeni transferlerden Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah ve kaleci Andre Onana ise kadroda yer almadı.