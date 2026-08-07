İzmir’de uyuşturucu operasyonu! Tarladaki yasa dışı ekim son buldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonda 125 kök kenevir bitkisi, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Urla ilçesinde bir tarlada yasa dışı kenevir bitkisi ekiminin yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Söz konusu adrese düzenlenen operasyon kapsamında 125 kök kenevir bitkisi, 10 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan İ.Ç. isimli bir şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.