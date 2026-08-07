İzmirli genç girişimciden sektöre dijital dokunuş: İnşaatta tek tuş dönemi

İzmirli Caner Yılmaz'ın geliştirdiği yerli platform 'ArchiNord', inşaat sektöründeki kronikleşen koordinasyon ve maliyet sorunlarına dijital bir çözüm getirdi. Yılmaz'ın bulut tabanlı ve yapay zekâ destekli olarak hazırladığı platform sayesinde müteahhitlik firmalarının, satış ofislerinin ve proje yöneticilerinin, inşaatlarını temelden müşteriye teslime edilinceye kadar tüm süreci tek çatı altında toplanmış oldu.

Yılmaz, "Yapay zekâ destekli sistemle hakedişten iş güvenliğine kadar tüm süreç 'Akıllı Asistan' ile yönetiliyor. 'Tek tuşla inşaat' vizyonuyla müteahhitlik süreçlerini akıllı bir sisteme dönüştürüyoruz" dedi.