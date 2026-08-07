İzmirli genç girişimciden sektöre dijital dokunuş: İnşaatta tek tuş dönemi

İzmirli Caner Yılmaz'ın geliştirdiği yerli platform 'ArchiNord', inşaat sektöründeki kronikleşen koordinasyon ve maliyet sorunlarına dijital bir çözüm getirdi. Yılmaz'ın bulut tabanlı ve yapay zekâ destekli olarak hazırladığı platform sayesinde müteahhitlik firmalarının, satış ofislerinin ve proje yöneticilerinin, inşaatlarını temelden müşteriye teslime edilinceye kadar tüm süreci tek çatı altında toplanmış oldu.
Yılmaz, "Yapay zekâ destekli sistemle hakedişten iş güvenliğine kadar tüm süreç 'Akıllı Asistan' ile yönetiliyor. 'Tek tuşla inşaat' vizyonuyla müteahhitlik süreçlerini akıllı bir sisteme dönüştürüyoruz" dedi.
AKILLI SİSTEME DÖNÜŞTÜ
İzmir'de sektördeki koordinasyon eksikliği, zaman ve maliyet aşımı, iletişim kopuklukları gibi büyük sorunları gören; aynı zamanda mimar ve müteahhit olan genç girişimci Caner Yılmaz, yazılım firmasında geliştirdiği 'ArchiNord' platformu ile bu soruna çözüm üretti. Yılmaz, 'Tek tuşla inşaat' vizyonuyla müteahhitlik süreçlerini akıllı bir sisteme dönüştürmek için kolları sıvadığını anlattı. Yılmaz, "İnşaatlarımızda yaşadığımız tecrübelerle eksikleri gördük. Çiğli'de iki etaptan oluşan 335 ünitelik 'La Bonita İzmir' projemizde bunu ilk olarak test ettik. Sistemi devreye aldığımız etapta 19 bin metrekarelik imalatı yalnızca 13 ayda teslim ettik. 1'inci katı yaparken eş zamanlı olarak 7'inci katın imalatını planlayabildik. Bu bize hem zaman hem de büyük bir maliyet avantajı sağladı" diye konuştu.
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MODÜLDEN OLUŞUYOR
ArchiNord'un en dikkat çeken özelliğinin akıllı asistanları olduğunu, platformun rutin işleri hızlı ve tutarlı biçimde gerçekleştirdiğini anlatan Yılmaz şöyle devam etti: "Platformumuz 7 modülden oluşuyor: sunum, satış, şantiye, ERP, tedarik, güvenlik ve keşif. Muhasebe ve hakediş tarafında 'Bu hafta kime ne ödedik?' sorusuna saniyeler içinde cevap veriliyor; sözleşme dışı fiyat talepleri işaretlenip onaya düşürülüyor. İnteraktif 3D sunum modülüyle müşteri projeyi üç boyutlu olarak gezebiliyor; dairelerin iç mekânını, manzarasını ve gün içindeki güneş durumunu temsili olarak simüle edebiliyor."
UYARI GÖNDERİYOR
Girişimci Caner Yılmaz, "İSG modülümüz, sahadan yüklenen fotoğraflarda olası baret veya emniyet kemeri eksikliğini işaretleyip yetkiliye uyarı oluşturuyor; nihai değerlendirme her zaman işverende kalıyor. Satış asistanı ise müşterinin onayı ve aydınlatmasıyla CRM'e girilen etkileşim verilerinden hangi müşterinin 'sıcak' olduğuna dair ilgi skorlaması üretiyor. Sistem rutin raporlama ve kontrol yükünü otomatikleştiriyor; böylece ekibimiz vaktini asıl karar gerektiren işlere ayırabiliyor. Amacımız insan kaynaklı hataları önemli ölçüde azaltmak ve modern müteahhitliği herkes için erişilebilir kılmak" ifadelerini kullandı. Uygulama, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kısa bir eğitim videosuyla kullanılabiliyor. Yerli yazılım, orta ve büyük ölçekli projelerde dijital dönüşümün öncülerinden olmaya aday" dedi.