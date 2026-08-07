Ödemiş’te bereket sezonu: Aktaş Barajı çiftçiye umut oldu

İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarımın gücüne güç katan Aktaş Barajı, üreticiye bereketli bir sezon vadediyor. Binlerce dekarlık araziye hayat veren barajla birlikte bölge çiftçisinin kazancının 264 milyon lira artması, 1420 kişiye ise yeni istihdam imkânı sağlanması hedefleniyor.
2003 yılına kadar Küçük Menderes Ovasında bir baraj bile bulunmadığını hatırlatan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta son 23 yılda hayata geçirilen DSİ projeleri sayesinde bölge ekonomisin adeta şaha kalktığını ifade etti. Son 23 yılda bölgeye 11 depolama tesis inşa edildiğini hatırlatan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 360 milyon m depolama hacmine ulaşıldığını söyledi. 205 bin dekar arazinin borulu basınçlı modern sistemle sulandığını ifade etti.
AKTAŞ BARAJI K. MENDERES'İN GÖZBEBEĞİ
DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "K. Menderes tarımını ayağa kaldıran projelerimizden biri de Ödemiş Aktaş Barajı ve Sulaması Projesi. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte 15 bin 800 dekar arazide yılda 2-3 hatta 4 kez dikim yapabilir hale geldi. Ürün çeşitliliği arttı. Dekar başına verim yüzde 40 -60 arasında yükseldi. Sulama maliyetleri ise ciddi miktarda azaldı. Ödemiş Aktaş Projesi sayesinde bölge üreticimizin cebine bu yaz 264 milyon lira daha fazla girecek. Ayrıca bin 420 kişi de istihdam imkanı sağlanacak" diye konuştu.
YÜZDE 70 SU TASARRUFU SAĞLANDI
Ön ödemeli elektronik sayaç sistemine de dikkat çeken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Değişen iklim şartları nedeniyle pek çok yerde olduğu gibi K. Menderes Havzası'nda da üreticinin en büyük sıkıntısı kuraklıktı. Beydağ Barajı Sulaması Projesi'nde 2 yıl önce günde 1 milyon 200 metreküp su kullanılıyordu. Ön ödemeli elektronik sayaç sistemi ile birlikte bu rakam günde 350 milyon metreküpe kadar geriledi. 29 gün süren sulama sezonu 72 güne çıktı. Ciddi su tasarrufu sağlandı. Aktaş Barajı Sulama Projesinde de uzun bu yaz sulama sezonu geçireceğimizi tahmin ediyorum. Ama üreticimizi yine de uyarıyorum. Suyumuza sahip çıkalım. Boşa akan her damla suyun evlatlarımızın geleceğinden çalındığını bilelim. Bereketli bir sezon olsun" diye konuştu.
4,79 MİLYON METREKÜP DOLGU YAPILDI
Ödemiş'in Karaköy Beldesi yakınlarındaki Aktaş Çayı üzerine kurulan Aktaş Barajı'nın gövdesi kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde inşa edildi. Gövde inşaatı kapsamında yaklaşık 4.79 milyon metreküplük dolgu yapıldı. Temelden yüksekliği 105 metre olarak inşa edilen baraj, 44.38 milyon metreküp depolama hacmine sahip.