Ödemiş’te bereket sezonu: Aktaş Barajı çiftçiye umut oldu





YÜZDE 70 SU TASARRUFU SAĞLANDI



Ön ödemeli elektronik sayaç sistemine de dikkat çeken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Değişen iklim şartları nedeniyle pek çok yerde olduğu gibi K. Menderes Havzası'nda da üreticinin en büyük sıkıntısı kuraklıktı. Beydağ Barajı Sulaması Projesi'nde 2 yıl önce günde 1 milyon 200 metreküp su kullanılıyordu. Ön ödemeli elektronik sayaç sistemi ile birlikte bu rakam günde 350 milyon metreküpe kadar geriledi. 29 gün süren sulama sezonu 72 güne çıktı. Ciddi su tasarrufu sağlandı. Aktaş Barajı Sulama Projesinde de uzun bu yaz sulama sezonu geçireceğimizi tahmin ediyorum. Ama üreticimizi yine de uyarıyorum. Suyumuza sahip çıkalım. Boşa akan her damla suyun evlatlarımızın geleceğinden çalındığını bilelim. Bereketli bir sezon olsun" diye konuştu.