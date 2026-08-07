Simge yapı Cihan Palas yeniden hayat buluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasının önemli yapılarından Basmane'deki Cihan Palas Oteli'ni (Emniyet Oteli) tekrar kent yaşamına kazandırmak için restorasyon ve yeniden işlevlendirme projesi başlattı. Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi yapının özgün mimari özellikleri korunarak restore edilmesi ve çağdaş ihtiyaçlara yanıt verecek yeni bir işleve kavuşturulması hedefleniyor. Böylece tarihi yapı, geçmişin izlerini koruyarak yeniden kent yaşamının önemli duraklarından biri haline gelecek ve kültürel mirasın yaşatıldığı örnek bir koruma projesi olarak geleceğe taşınacak.