SON DAKİKA: İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.