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Haberler İzmir SON DAKİKA: İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

SON DAKİKA: İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı. Çiçek'in sosyal medyaya yansıyan WhatsApp yazışmalarında, örgütlü olarak rüşvet suçunu diğer şüphelilerle birlikte işlediğini itiraf ettiği görüldü.

HABER MERKEZİ

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında 4 Ağustos'ta sabah erken saatlerde jandarma tarafından Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti.

Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Şüphelilerden firari olarak aranan belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesi Rüzgar Sönmez de 5 Ağustos'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sönmez'in yakalanmasıyla gözaltındaki şüphelilerin sayısı 16'ya yükselmişti.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık 15 şüpheliyi de tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla sevk edildi. Şüphelilerden aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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