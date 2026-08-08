Baraj ekonomiyi canlandırdı

Efeler diyarı Ödemiş'te 15 bin 800 dekar verimli tarım arazisine can suyu sağlayan Aktaş Barajı'ndan bereket akıyor. 1420 kişiye ek istidam olanağı sağlayan baraj sayesinde bu yaz bölge üreticisi 264 milyon lira daha fazla kazanacak. 2003 yılına kadar Küçük Menderes Ovasında bir baraj bile bulunmadığını hatırlatan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta son 23 yılda hayata geçirilen DSİ projeleri sayesinde bölge ekonomisin adeta şaha kalktığını ifade etti. Son 23 yılda bölgeye 11 depolama tesis inşa edildiğini hatırlatan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 360 milyon m depolama hacmine ulaşıldığını söyledi. 205 bin dekar arazinin borulu basınçlı modern sistemle sulandığını ifade etti.

YÜZDE 70 TASARRUF

Ön ödemeli elektronik sayaç sistemine de dikkat çeken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Değişen iklim şartları nedeniyle pek çok yerde olduğu gibi K. Menderes Havzası'nda da üreticinin en büyük sıkıntısı kuraklıktı. Beydağ Barajı Sulaması Projesi'nde 2 yıl önce günde 1 milyon 200 metreküp su kullanılıyordu. Ön ödemeli elektronik sayaç sistemi ile birlikte bu rakam günde 350 milyon metreküpe kadar geriledi. 29 gün süren sulama sezonu 72 güne çıktı. Ciddi su tasarrufu sağlandı. Aktaş Barajı Sulama Projesinde de uzun bu yaz sulama sezonu geçireceğimizi tahmin ediyorum. Ama üreticimizi yine de uyarıyorum. Suyumuza sahip çıkalım. Boşa akan her damla suyun evlatlarımızın geleceğinden çalındığını bilelim. Bereketli bir sezon olsun" diye konuştu. Ödemiş'in Karaköy Beldesi yakınlarındaki Aktaş Çayı üzerine kurulan Aktaş Barajı'nın gövdesi kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde inşa edildi. Gövde inşaatı kapsamında yaklaşık 4.79 milyon metreküplük dolgu yapıldı. Temelden yüksekliği 105 metre olarak inşa edilen baraj, 44.38 milyon metreküp depolama hacmine sahip.