Çiçek’in ifadesinde Yücel ve Bakan detayı! ‘İstediklerini yaptıkça para talep ettiler’

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildiler. Çiçek dahil 10 kişi tutuklandı. Soruşturma sürecinde sosyal medyaya sızdırıldığı öne sürülen yazışmalar ise gündeme bomba gibi düştü. İlkay Çiçek yazışmalarda İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan'ın da kendisinden sürekli para istediğini söylüyor.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BİLİYOR

İlkay Çiçek'in yazışmaları, sevgilisinin CHP Genel Merkezi'nde olan biteni ona haber verdiğini ortaya koydu. Yazışmalara göre sevgilisi, Çiçek'i, rüşvet trafiğini yürüttüğü öne sürülen Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez hakkında Genel Merkez'e sürekli şikâyet geldiği konusunda uyarıyor. Başka bir yazışmada Genel Merkez'deki sevgili, Çiçek'e İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan'ın kendisinden sürekli ne istediğini soruyor. Çiçek de "Bebeğim bunların istekleri bitmiyor. Bir dahaki dönemi sağlama almak için her istediklerini yapıyorum. Ben yaptıkça kudurmuş gibi para istiyorlar. Bunların yüzünden müteahhitlere sıkıntı çıkarmak zorunda kalıyorum para almak için. Foça Belediyesi gibi buraya da çökmeye çalışıyor" cevabını veriyor.