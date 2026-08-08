Çiçek’in ifadesinde Yücel ve Bakan detayı! ‘İstediklerini yaptıkça para talep ettiler’

İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildiler. Çiçek dahil 10 kişi tutuklandı. Soruşturma sürecinde sosyal medyaya sızdırıldığı öne sürülen yazışmalar ise gündeme bomba gibi düştü. İlkay Çiçek yazışmalarda İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan'ın da kendisinden sürekli para istediğini söylüyor.
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BİLİYOR
İlkay Çiçek'in yazışmaları, sevgilisinin CHP Genel Merkezi'nde olan biteni ona haber verdiğini ortaya koydu. Yazışmalara göre sevgilisi, Çiçek'i, rüşvet trafiğini yürüttüğü öne sürülen Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez hakkında Genel Merkez'e sürekli şikâyet geldiği konusunda uyarıyor. Başka bir yazışmada Genel Merkez'deki sevgili, Çiçek'e İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan'ın kendisinden sürekli ne istediğini soruyor. Çiçek de "Bebeğim bunların istekleri bitmiyor. Bir dahaki dönemi sağlama almak için her istediklerini yapıyorum. Ben yaptıkça kudurmuş gibi para istiyorlar. Bunların yüzünden müteahhitlere sıkıntı çıkarmak zorunda kalıyorum para almak için. Foça Belediyesi gibi buraya da çökmeye çalışıyor" cevabını veriyor.
İzmir Milletvekili Deniz Yücel
3 AY ÖNCE ÖZEL HAYAT DEMİŞTİ
İddiaların merkezindeki isimlerden CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, adının geçtiği yazışmaların tamamen kurgu ve sahte olduğunu belirterek iddiaları sert bir dille yalanlamış ve suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. İlkay Çiçek'in de ifadesi ortaya çıktı. Çiçek, "Ben sosyal medyaya yansıyan yazışmaları yapmadım. Bu yazışmalar tamamen kurmaca, yapay zeka ile üretilmiş yazışmalardır. Bununla ilgili olarak avukatım, 12 Haziran 2026 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştur. Şikayetçi oldum."
İzmir Milletvekili Murat Bakan
YAPAY ZEKA SAVUNMASI
İlkay Çiçek'in eşi dahil, yazışmalarda adı geçen herkes 'yapay zeka' savunması yaparken, yapay zeka Başkan İlkay Çiçek'in aylar önce yaptığı resmi açıklamayı hatırlattı. Söz konusu yazışmalar ilk olarak Mayıs'ta sızdırılmıştı. Çiçek bu içeriklerin uzun zaman önce, özel bir sohbet kapsamında paylaşıldığını belirterek, kişisel mahremiyetinin ihlal edildiğinden dert yanmıştı.
ÖZDİL'DEN ÖZEL'E IZMİR ELEŞTİRİSİ
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in gözaltına alınmasının ardından gazeteci Yılmaz Özdil, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i sert bir dille hedef aldı. Özel'in daha önce kurduğu "CHP'deki değişimi görmek isteyenlerin İzmir'e bakması yeterli" ifadelerine atıfta bulunan Özdil, aday belirleme süreçlerindeki liyakatsizliği "kepazelik" olarak nitelendirdi. Çiçek'in önceden vasıfsız bir eleman olduğunu, bankada ve ardından İZSU kapısında güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirten Özdil, 2019'da muhtar seçilen Çiçek'in 2023'teki parti içi değişim sonrası adeta sihirli bir değnek değmiş gibi belediye başkanı yapıldığını ifade etti. Yılmaz Özdil, Özel'in "İzmir'e bakın" çağrısına "İşte bakıyoruz, değişimi net bir şekilde görüyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.