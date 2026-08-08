İzmir'in Kınık ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Kaya'nın (55) Benekli adını verdiği köpek, en yakın arkadaşı oldu. Kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan Benekli'yi 3 yıl önce sokaktan sahiplendiğini söyleyen Kaya, "Gün içinde tarlaya gidiyoruz. Tarlayı sürüyoruz, ilaç atıyoruz, gübre atıyoruz. Benekli devamlı traktörde duruyor, bana arkadaş oluyor" dedi.

SAHİBİNİ BIRAKMIYOR

Kaya'nın en sadık mesai arkadaşı Benekli, traktörün çalışması ile aracın motor bölümüne çıkarak seyahat pozisyonu alıyor. Benekli, tarlada sürümden gübrelemeye, gecenin zifiri karanlığından günün ilk ışıklarına kadar sahibinin yanından bir an bile ayrılmıyor. Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği hastalık dolayısıyla 15 hastanede tedavi gördüğünü aktaran Kaya, "Bu sürede hep beni aramış, her kahveye gidip beni bulmaya çalışmış. 2 kızım, 3 torunum var. Benekli de 3'üncü çocuğum gibi oldu. Gece traktörü evin önünde bırakıyorum, üzerinde yatıyor. Malımı da beni de koruyor" diye konuştu.