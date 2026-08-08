GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? SALAH OYNAYACAK MI?

Göztepe-Trabzonspor karşılaşması, her iki kulübün formasını da giymiş olan eski milli futbolcu İsmail Köybaşı'nın jübile maçı olarak düzenleniyor.

GÖZTEPE İÇİN NEDEN ÖZEL BİR GECE?

Sarı-kırmızılı camia için bu karşılaşma yalnızca bir hazırlık maçı değil. İsmail Köybaşı'nın kariyerine İzmir'de veda edecek olması nedeniyle mücadele, taraftar açısından duygusal bir anlam da taşıyor.

YENİ SEZON ÖNCESİ GÖZTEPE'YE GÜÇLÜ PROVA

Göztepe, Trabzonspor karşısında hem taraftarı önünde moral bulmak hem de yeni sezon öncesi oyun gücünü göstermek istiyor. Gürsel Aksel'de oluşacak atmosferin hazırlık maçı havasının çok üzerine çıkması bekleniyor.