GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? SALAH OYNAYACAK MI?

İzmir'de futbolseverleri özel bir gece bekliyor. Göztepe, yeni sezon öncesindeki en anlamlı hazırlık maçlarından birinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelirken, gecenin en önemli detayı İsmail Köybaşı'nın jübilesi olacak. Gürsel Aksel'de tribünlerin tamamen dolması ve sarı-kırmızılı taraftarların deneyimli futbolcuya unutulmaz bir veda hazırlaması bekleniyor.
GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Göztepe ile Trabzonspor arasındaki özel karşılaşma bugün gerçekleşecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.
MAÇ NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşmaya İzmir'de bulunan ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Göztepe taraftarının maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverler mücadeleyi A Spor ekranlarından canlı takip edebilecek. Karşılaşma kanalın dijital yayın platformlarından da izlenebilecek.
SALAH OYNAYACAK MI?
Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, Göztepe karşısında forma giymeyecek. Bordo-mavili ekibin açıkladığı kamp kadrosunda Mısırlı yıldız yer almadı.
BU MAÇ KİMİN JÜBİLESİ?
Göztepe-Trabzonspor karşılaşması, her iki kulübün formasını da giymiş olan eski milli futbolcu İsmail Köybaşı'nın jübile maçı olarak düzenleniyor.
GÖZTEPE İÇİN NEDEN ÖZEL BİR GECE?
Sarı-kırmızılı camia için bu karşılaşma yalnızca bir hazırlık maçı değil. İsmail Köybaşı'nın kariyerine İzmir'de veda edecek olması nedeniyle mücadele, taraftar açısından duygusal bir anlam da taşıyor.
YENİ SEZON ÖNCESİ GÖZTEPE'YE GÜÇLÜ PROVA
Göztepe, Trabzonspor karşısında hem taraftarı önünde moral bulmak hem de yeni sezon öncesi oyun gücünü göstermek istiyor. Gürsel Aksel'de oluşacak atmosferin hazırlık maçı havasının çok üzerine çıkması bekleniyor.
İSMAİL KÖYBAŞI KARİYERİ
37 yaşında futbolu bırakan İsmail Köybaşı, kariyeri boyunca Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Göztepe formalarını giydi. Kariyeri boyunca Beşiktaş ile Süper Lig (2016) ve Türkiye Kupası (2011), Trabzonspor ile Süper Lig (2022) ve Göztepe ile 1. Lig (2024) şampiyonlukları yaşamıştır.