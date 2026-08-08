İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? | İZMİR'DE HAVA BİR ANDA DEĞİŞİYOR: METEOROLOJİ’DEN DİKKAT ÇEKEN 5 GÜNLÜK TAHMİN

İZMİR'DE PAZAR GÜNÜ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

9 Ağustos Pazar günü İzmir'de hava rüzgarlı olacak. Kentte sıcaklığın en düşük 25, en yüksek 37 derece olması bekleniyor.

Nem oranının yüzde 38 ile yüzde 70 arasında değişeceği tahmin edilirken rüzgarın ortalama hızının saatte 18 kilometre olması bekleniyor. Maksimum rüzgar hızının ise daha yüksek değerlere ulaşabileceği öngörülüyor.

Pazartesi sıcaklık 38 dereceye çıkıyor

10 Ağustos Pazartesi günü İzmir'de sıcak hava etkisini sürdürecek. Meteoroloji tahminlerine göre sıcaklık 24 ile 38 derece arasında olacak.

Günün önemli bölümünde rüzgarlı havanın etkili olması beklenirken nem oranının yüzde 39-81 arasında değişmesi öngörülüyor.

Salı günü İzmir'de sıcak hava alarmı

11 Ağustos Salı günü kentte sıcaklık 38 dereceye kadar yükselecek. Tahminlere göre günün en düşük sıcaklığı 25 derece, en yüksek sıcaklığı ise 38 derece olacak.

Havanın sıcak geçmesi beklenirken nem oranının yüzde 40 ile yüzde 79 arasında değişeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ortalama hızının ise saatte 12 kilometre olması bekleniyor.

Çarşamba günü sıcaklık 37 derece

12 Ağustos Çarşamba günü İzmir'de sıcak hava devam edecek. Meteoroloji verilerine göre sıcaklık 25 derece ile 37 derece arasında değişecek.

Nem oranının yüzde 43-79 arasında olması beklenirken rüzgarın ortalama hızının saatte 16 kilometre civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.