İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? | İZMİR'DE HAVA BİR ANDA DEĞİŞİYOR: METEOROLOJİ’DEN DİKKAT ÇEKEN 5 GÜNLÜK TAHMİN

İzmir haberleri... İzmir hava durumu, 8 Ağustos Cumartesi günü sıcak ve açık bir gün vadediyor. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde sıcaklık gün içinde 36-37 derece seviyelerine ulaşacak. Konak'ta saat 08.49 itibarıyla hava sıcaklığı 28,8 derece ölçülürken nem yüzde 49, rüzgar ise saatte 9 kilometre hızla esiyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklığın 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İzmir'de 8 Ağustos Cumartesi günü sabah saatlerinde hava açık olacak. Saat 06.00-09.00 arasında sıcaklığın 29 derece civarında olması, hissedilen sıcaklığın ise 32 dereceye ulaşması bekleniyor.
Saat 09.00-12.00 arasında sıcaklık hızla artacak ve 34 dereceye çıkacak. Bu saatlerde hissedilen sıcaklığın 37 derece olması bekleniyor.
Günün en sıcak saatleri ise öğle ve öğleden sonra yaşanacak. 12.00-15.00 arasında sıcaklığın 37 dereceye ulaşması, rüzgarın ortalama 18 kilometre, maksimum ise 29 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
15.00-18.00 saatleri arasında sıcaklık 35 derece seviyesinde olacak. Akşam saatlerine doğru sıcaklık düşmeye başlayacak ve 18.00-21.00 arasında 32 dereceye gerileyecek.
İZMİR'DE GECE SICAKLIĞI 30 DERECE OLACAK
Akşam saatlerinde havanın açık olması beklenirken sıcaklık gece boyunca yüksek seyredecek. 21.00-24.00 arasında sıcaklığın 30 derece civarında olması, hissedilen sıcaklığın ise 32 dereceye ulaşması öngörülüyor.
Nem oranının gece saatlerinde yüzde 52 seviyesine çıkması beklenirken rüzgarın ortalama hızı saatte 11 kilometre olacak.
İZMİR'DE PAZAR GÜNÜ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK
9 Ağustos Pazar günü İzmir'de hava rüzgarlı olacak. Kentte sıcaklığın en düşük 25, en yüksek 37 derece olması bekleniyor.
Nem oranının yüzde 38 ile yüzde 70 arasında değişeceği tahmin edilirken rüzgarın ortalama hızının saatte 18 kilometre olması bekleniyor. Maksimum rüzgar hızının ise daha yüksek değerlere ulaşabileceği öngörülüyor.
Pazartesi sıcaklık 38 dereceye çıkıyor
10 Ağustos Pazartesi günü İzmir'de sıcak hava etkisini sürdürecek. Meteoroloji tahminlerine göre sıcaklık 24 ile 38 derece arasında olacak.
Günün önemli bölümünde rüzgarlı havanın etkili olması beklenirken nem oranının yüzde 39-81 arasında değişmesi öngörülüyor.
Salı günü İzmir'de sıcak hava alarmı
11 Ağustos Salı günü kentte sıcaklık 38 dereceye kadar yükselecek. Tahminlere göre günün en düşük sıcaklığı 25 derece, en yüksek sıcaklığı ise 38 derece olacak.
Havanın sıcak geçmesi beklenirken nem oranının yüzde 40 ile yüzde 79 arasında değişeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ortalama hızının ise saatte 12 kilometre olması bekleniyor.
Çarşamba günü sıcaklık 37 derece
12 Ağustos Çarşamba günü İzmir'de sıcak hava devam edecek. Meteoroloji verilerine göre sıcaklık 25 derece ile 37 derece arasında değişecek.
Nem oranının yüzde 43-79 arasında olması beklenirken rüzgarın ortalama hızının saatte 16 kilometre civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
İZMİR'DE ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜNÜN SICAKLIKLARI
Meteoroloji tahminlerine göre İzmir'de önümüzdeki 5 günlük dönemde sıcaklıklar şöyle olacak:
8 Ağustos Cumartesi: En düşük 24, en yüksek 36 derece, az bulutlu.
9 Ağustos Pazar: En düşük 25, en yüksek 37 derece, rüzgarlı.
10 Ağustos Pazartesi: En düşük 24, en yüksek 38 derece, rüzgarlı.
11 Ağustos Salı: En düşük 25, en yüksek 38 derece, sıcak.
12 Ağustos Çarşamba: En düşük 25, en yüksek 37 derece, sıcak.
İZMİR'DE SICAK HAVA ETKİSİNİ ARTIRACAK
Kentte önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.