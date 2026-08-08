İzmir’den Türkiye Yüzyılı mesajı! AK Partili Saygılı: Küresel rekabette güçlü Türkiye için üretim şart

Programda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, üretim, yatırım ve istihdamın Türkiye 'nin kalkınmasının temel unsurları olduğunu belirterek, "Her buluşma, yeni bir fikrin doğmasına vesile olur. Her istişare, yeni bir ufuk açar. Hele ki aynı masanın etrafında üretmeyi, yatırım yapmayı, istihdam oluşturmayı ve ülkesine değer katmayı hayatının merkezine koymuş insanlar varsa, o buluşmalar sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirir. Çünkü biz biliyoruz ki bir ülkenin gerçek zenginliği, sahip olduğu doğal kaynaklardan önce yetişmiş insan kaynağıdır. Geleceğine güvenerek yatırım yapan müteşebbisleridir, üreten sanayicisidir, alın terini katma değere dönüştüren iş dünyasıdır. MÜSİAD da kuruluşundan bu yana tam olarak bu anlayışı temsil etmektedir. Üretimi önceleyen, ahlaklı ticareti esas alan, milli kalkınmayı merkeze koyan yaklaşımıyla yalnızca iş dünyasının değil, Türkiye'nin ekonomik gelişim hikâyesinin de önemli aktörlerinden biri olmuştur" diye konuştu.





"İZMİR, ÜRETİM VE TİCARETİN ÖNCÜ ŞEHİRLERİNDEN BİRİDİR"



Konuşmasında İzmir'in tarih boyunca üretim, ticaret ve girişimciliğin merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Saygılı, kentin köklü ticaret geleneğiyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirleri arasında yer aldığını belirtti. Saygılı, "Böylesine anlamlı bir toplantının, tarih boyunca üretimin, ticaretin ve girişimciliğin merkezlerinden biri olmuş İzmir'de gerçekleştiriliyor olması ise ayrıca büyük bir anlam taşımaktadır. Bazı şehirler vardır, geçmişleriyle hatırlanır. Bazı şehirler ise geçmişlerinden aldıkları güçle geleceği inşa eder. İzmir, işte böyle bir şehirdir. Binlerce yıldır Ege'nin bereketini, Anadolu'nun üretim gücünü ve Akdeniz'in ticaret kültürünü buluşturan bu kadim şehir, antik çağlardan Roma'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e uzanan süreçte bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Limanlarıyla, çarşılarıyla ve üretim kültürüyle İzmir, asırlar boyunca Anadolu'nun dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olarak bölgenin ticari antreposu görevini üstlenmiştir. Türkiye sınırları içerisinde ve Anadolu'da inşa edilen ilk demiryolu hattının İzmir ile Aydın arasında kurulmuş olması da bu güçlü ticaret geleneğinin ve üretim potansiyelinin en somut göstergelerinden biridir. Bugün de İzmir, sanayisi, ihracatı, tarımı, lojistik altyapısı ve girişimcilik kültürüyle Türkiye ekonomisinin öncü şehirlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Biliyoruz ki şehirleri asıl büyüten, sahip oldukları binalar değil, o şehir için üreten insanlar, yatırım yapan girişimciler ve geleceğe inanan iş insanlarıdır" şeklinde konuştu.