İzmir’in konuştuğu kadın! Beyaz önlükle hastalara, şalvarla toprağa şifa oluyor...

'DOĞA DOSTU TARIM YAPMAK SEÇENEK DEĞİL, GELECEK İÇİN SORUMLULUK'

Pestisit kullanmadan tarımsal üretim yapmaya öncelik verdiklerini aktaran Dermancı, "Mandalinada feromon tuzaklar kurduk. Eczacı olduğum için zaten botanik, farmakognozi dersi aldım. Bitkisel ilaç yapmak ve denemek ayrı bir zevk, mandalina da başarılı olduk. Çilekte kurşuni küf hastalığında bakteriyel bir uygulama yaptım, çok başarılı oldu. Eczacılığımı da kullanarak yaptığım bitkisel formülasyonlarla denemeler yapabilmek çok keyif veriyor. Bunu sertifika sürecine de taşımak gerekiyor. Organik tarım sertifikası sürecindeyiz. Artık doğa dostu tarım yapmak seçenek değil, gelecek için sorumluluğumuz. Aile çiftliklerine çok önem veriyorum. Hepimizin temiz üretilmiş ürünler yiyebilmemizi sağlayabilecek bir sistem" diye konuştu.