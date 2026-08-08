Sıfır Atık Vakfı, Akdeniz ve Ege'de plastik kirliliğine karşı saha çalışması başlatıyor

Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda vakıf, plastik kirliliğine karşı sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırıyor.



Son dönemde özellikle Akdeniz ve Ege kıyıları ile nehirlerde gözlemlenen plastik atık ve mikroplastik kirliliğine karşı kapsamlı bir saha çalışması başlatacak olan vakıf, Antalya, Mersin, Muğla ve Adana'da gerçekleştirilecek incelemelerde, plastik atıkların karasal alanlardan su kaynaklarına ve denizlere taşınmasına ilişkin mevcut durumu yerinde gözlemleyecek.



Saha programında, kıyılarda ve nehirlerde görülen plastik atıkların kaynakları, atıkların çevreye bırakılmasına yol açan süreçler, mevcut atık yönetimi uygulamaları ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.



Sahadan elde edilecek bulguların, plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik somut çözüm önerilerine ve politika geliştirme çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.



Ayrıca, illerde İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Adana, Mersin, Muğla ve Adana valilerinin de katılacağı oturumlar düzenlenecek.

PLASTİK KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ÇALIŞTAY GERÇEKLEŞTİRİLECEK



Saha çalışmalarının yanı sıra plastik kirliliğine yönelik politika ve uygulamaların bütüncül biçimde ele alınacağı kapsamlı bir çalıştay da gerçekleştirilecek. Emine Erdoğan'ın liderliğinde Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Türkiye'nin en büyük plastik çalıştayına 14 bakanlık, 40'tan fazla genel müdürlük, 400'den fazla temsilcinin yanı sıra üniversiteler ve ilgili tüm paydaşların katılması planlanıyor.



Çalıştayda plastik atıkların azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanım kapasitesinin geliştirilmesi, sanayide yeşil dönüşüm, biyobozunur ve alternatif malzemelerin teşvik edilmesi, plastiklerin doğaya karışmasının önlenmesi ve etkin denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gibi başlıkların ele alınması hedefleniyor.



İstanbul Valiliği tarafından Vali Davut Gül'ün ev sahipliğinde kentteki plastik süreçlerinin konuşulacağı ayrı bir oturum da gerçekleştirilecek.