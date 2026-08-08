SON DAKİKA: İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Soruşturma kapsamında 4 Ağustos'ta sabah erken saatlerde jandarma tarafından Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti.
Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.
OPERASYONLA YAKALANDI
Şüphelilerden firari olarak aranan belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesi Rüzgar Sönmez de 5 Ağustos'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sönmez'in yakalanmasıyla gözaltındaki şüphelilerin sayısı 16'ya yükselmişti.
10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık 15 şüpheliyi de tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla sevk edildi. Şüphelilerden aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
"Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/59016 sayılı dosyasında "Görevi Kötüye Kullanma, İrtikap, Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İmar Kirliliğine Neden Olma" suçlarından soruşturmaya başlanması ve İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."