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Haberler İzmir Dronla kurtuluş

Dronla kurtuluş

Huzurevinden çıktıktan sonra kaybolan F.T., polis ekiplerinin dron destekli çalışmasıyla ormanlık alanda bulunarak sağ salim ailesine teslim edildi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Dronla kurtuluş

İzmir Buca'da bir huzurevinde kalan F.T. (80), önceki gün, öğlen dışarı çıktı ancak bir daha dönmedi. Huzurevi yetkilileri, kayıp ihbarında bulundu. Arama kurtarma çalışması başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, F.T.'nin Şahin Tepesi'ndeki ormanlık alana girdiğini tespit etti.

Dronla kurtuluş

Arazinin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle bölge dron ile kontrol edildi. Kayıp F.T.'nin aynı gün yeri tespit edilerek sahadaki ekiplere bildirildi. Ekipler, akşam F.T.'yi bulunduğu yerden tahliye ederek güvenli bir alana getirdi. Yaşlı adam, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

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