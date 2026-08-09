İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 AĞUSTOS PAZAR | GDZ ELEKTRİK DUYURDU

İzmir'de hangi ilçede saat kaçta elektrik kesintisi olacak? İşte İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri...
09:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa (2209. Sk., 2210. Sk., 2211. Sk., 2212. Sk., 2213. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2218. Sk., 2219. Sk., 2220. Sk., 2222. Sk., 2223. Sk., 2224. Sk., 2225. Sk., 2226. Sk., 29 Ekim Cumhuriyet Cd., Fevzi Çakmak Cd., Kazım Dirik Cd., Mithat Paşa Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Talat Bilgin Cd.), Fatih (2401. Sk., 2402. Sk., 2402/1. Sk., 2404. Sk., 2405. Sk., 2405/1. Sk., 2406. Sk., 2416. Sk., 2416/1. Sk., Gençlik Cd., Kazım Dirik Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Necmi Pehlivan Cd., Yazar Namık Kemal Cd.), Mimar Sinan (2601. Sk., 2602. Sk., 2603. Sk., 2604. Sk., 2605. Sk., 2605/1. Sk., 2606. Sk., 2607. Sk., 2608. Sk., 2608/1. Sk., 2610. Sk., 2611. Sk., 2612. Sk., 2613. Sk., 2614. Sk., 2615. Sk., 2616. Sk., 2617. Sk., 2618. Sk., 2619. Sk., 2620. Sk., 2620/1. Sk., 2622. Sk., 2624. Sk., 2624/1. Sk., 2625. Sk., 2625/1. Sk., 29 Ekim Cumhuriyet Cd., Hasan Tahsin Cd., Hatundere Cd., Kazım Dirik Cd., Mevlana Cd., Mithat Paşa Cd., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Yavuz Selim Cd.)
09:00 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
Eğrigöl (Eğrigöl Köyü İç Yolu, Eğrigöl Köyü Yolu)
09:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Yeşilova (4039/1. Sk., 4039/2. Sk., 4039/3. Sk., 4039/4. Sk., 4045. Sk., 4047. Sk., 4049. Sk., 4162. Sk., 4172. Sk., 4174. Sk., 4174/1. Sk.)
09:00 - 11:00
DİKİLİ / İZMİR
İsmetpaşa
09:00 - 14:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Çınarköy (2. Sk., 5001. Sk., 5001/1. Sk., 5002. Sk., 5003. Sk., 5003/1. Sk., 5004. Sk., 5004/1. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5009. Sk., 5009/2. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., 5012. Sk., 5014. Sk., 8 Eylül Cd., 9 Eylül Cd., 92. Sk., Beypınarı Mevki Yolu Küme Evleri, Çınarköy Kırovası Küme Evleri, Eşrefi Rumi Cd., İzmir Cd., Kemal Paşa Çınarköy Cd., Kırovası Küme Evleri, Madenaltı Mevki Yolu Küme Evleri, Şehit Jandarma Er Nadir Özkan Sk.), Sekiz Eylül (100. Sk., 100/1. Sk., 100/2. Sk., 100/3. Sk., 101/1. Sk., 102. Sk., 103/1. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 106. Sk., 107/1. Sk., 108. Sk., 109. Sk., 110/1. Sk., 111. Sk., 112. Sk., 113. Sk., 114/1. Sk., 115. Sk., 116. Sk., 118. Sk., 119. Sk., 120. Sk., 121. Sk., 124. Sk., 125. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 130/1. Sk., 131. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 137. Sk., 139. Sk., 140. Sk., 145. Sk., 145/1. Sk., 147. Sk., 19 Mayıs Cd., 5012. Sk., 73. Sk., 75. Sk., 76/1. Sk., 77/1. Sk., 79. Sk., 8 Eylül Cd., 80/1. Sk., 81/1. Sk., 82. Sk., 83/1. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 88. Sk., 88/1. Sk., 88/2. Sk., 88/3. Sk., 89. Sk., 90/1. Sk., 92. Sk., 93. Sk., 94. Sk., 95. Sk., 96. Sk., 97. Sk., 98. Sk., 99. Sk., 99/1. Sk., Eşrefi Rumi Cd., Hoca Ahmet Yesevi Cd., İzmir Cd., Kirazlı Cd., Kırovası Küme Evleri, Küplücealtı Küme Evleri, Şehit Er İsa Türkmen Cd.)
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Ahıhıdır (Cıkmaz, Eski Mahkeme Cd., Şehit Kemal Cd., Türbe Sk., Yeni Sk.), Camiikebir (Arasta Cd., Deniz Sk., Eski Mahkeme Cd., Hocazade Sk., İpek Pazarı Sk., Mehmet Paşa Geçidi Sk., Mektebi Fevziye Sk., Pazarbaşı Geçidi Sk., Şehit Kemal Cd., Soğan Pazarı Sk.), Gaybi (Adnan Menderes Cd., Eski Mahkeme Cd., Hacıbaki Sk., Hamam Sk., Hasırcı Sk., İsmail Efendi Sk., Yahya Efendi Sk., Yeni Sk.), Mermerli (İmaret Sk., Yahya Efendi Sk.), Tülbentli (Adnan Menderes Cd., İkiz Çeşme Sk., İsmail Efendi Sk., Yahya Efendi Sk.)
09:00 - 15:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri)
10:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR
Çapak, Torbalı (5003/1. Sk., 5076/1. Sk., Aydın Cd., Philsa Cd.), Yedi Eylül (5531. Sk., 5533. Sk., 5535. Sk., 5537. Sk., 5539. Sk., 5541. Sk., Philsa Cd.)
09:00 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Atatürk (Ulus Meydanı), Cumhuriyet (Beydağ Lozan Meydanı, Çarşı Sk., Cumhuriyet Kültür Cd., Demirci Sk., Elma Sk., Emniyet Sk., Han Sk., Kavakyolu Sk., Lale Sk., Mareşal F. Çakmak Cd., Menekşe Sk., Park Sk., Şehit Raşit Başoğlu Cd., Yılmaz Sk., Yurtseven Sk.)
09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Zafer (205/25. Sk., 2302. Sk., 2305. Sk., 2307. Sk., 2308. Sk., 2309. Sk., 2310. Sk., 2311. Sk., 2312. Sk., 2313. Sk., 2314. Sk., 2315. Sk., 2316. Sk., 2318. Sk., 2319. Sk., 2320. Sk., 2320/1. Sk., 2321. Sk., 2322. Sk., 2323. Sk., 2325. Sk., 2326. Sk., 2328. Sk., 2329. Sk., 2330. Sk., 2331. Sk., 2332. Sk., 2346. Sk., 2347. Sk., 2350. Sk., 2351. Sk., 2352. Sk., 2352/1. Sk., 2353. Sk., 2354. Sk., 2355. Sk., 2357. Sk., 2358. Sk., 2360. Sk., 2361. Sk., 2362. Sk., 2363. Sk., 2403. Sk., Atatürk Cd., Cennet Vadisi, Çiftlik Sk., Gaffar Okkan Sk., TURGUT ÖZAL)
09:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Alsancak (1476/1. Sk., 1477. Sk., 1478. Sk., Kıbrıs Şehitleri Cd.)
09:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu (8790/5. Sk., 8964. Sk., 8968/1. Sk.)
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