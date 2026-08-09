İzmir'deki eski DGM binaları kütüphane olacak: Açılışını yapmaya gün sayıyoruz





Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik "Bu takip ediyor bu işi." açıklamasına da değinen İnan, "Bizi hedef alan Sayın Özgür Özel'e en net cevabımız işte bu eserdir. Neyi takip ettiğimizi merak edenler dönüp bu eserlere iyi baksın." açıklamasını yaptı.

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