Haberler İzmir Afet iletişimine İzmir modeli Afet iletişimine İzmir modeli İzmir Ekonomi Üniversitesi akademisyenleri tarafından doğal afetlere karşı yeni yol haritası hazırlandı. HABER MERKEZİ









İzmir Ekonomi Üniversitesi akademisyenleri, doğal afetlerde yaşanan artışlardan yola çıkarak, afetlerde sahadaki koordinasyonu güçlendirmeyi ve müdahale süresini kısaltmayı amaçlayan bir iletişim modeli geliştirdi. Projede GSM şebekesinin devre dışı kaldığı durumlarda kullanılabilecek yedek haberleşme sistemlerinin kurulması, saha personelinin teknolojik yetkinliğinin artırılması ve kurumların afet anını önceden deneyimleyebilmesi için VR/AR tabanlı ortak tatbikat ortamlarının oluşturulması önerileri dikkat çekti.

İYİLEŞTİRME SAĞLAYACAK

Projeden elde edilen çıktıların afet yönetimi süreçlerinde önemli iyileştirmeler sağlayacağını ifade eden Prof. Dr. Selin Türkel, "Projemizin gelecekte yaşanabilecek afetlere hazırlıklı olmamız açısından önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kurumlar arası düzenli temasın kurumsallaşması, afet öncesi hazırlık aşamalarında da iletişim ve ilişkinin sürekliliğinin sağlanması çok önemli. Saha gerçeğini yansıtan, teknoloji destekli hazırlık ortamları da kurulabilir. VR/AR gibi araçlarla kurumların afet anını önceden deneyimleyebileceği ortak ortamlar oluşturulabilir. GSM şebekesinin devre dışı kaldığı durumlarda kullanılabilecek yedek haberleşme sistemleri kurulabilir. Saha personelinin teknolojik okuryazarlığının desteklenmesi de büyük avantaj sağlar. Tüm bunları da raporumuzda aktardık" ifadelerini kullandı.