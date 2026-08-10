İzmir’deki eski DGM binaları kütüphane olacak

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de bulunan eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) binalarının kütüphaneye dönüştürüleceğini bildirdi. İnan, kent merkezindeki tarihi binaların gençlerin hizmetine sunulması amacıyla yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti. İnan, "Şehrin kalbinde yükselen bu kütüphaneyi adım adım, büyük bir kararlılıkla takip ettik ve başardık. Tarihi DGM binalarının dönüşümüyle İzmir'in merkezinde gençlerin ders çalışabileceği, okuyabileceği ve vakit geçirebileceği kapsamlı bir kütüphane şehre kazandırılmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.