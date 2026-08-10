Tarihi Elektrik Fabrikası’na gökdelen vizesi

İzmir'in simge yapılarından Tarihi Elektrik Fabrikası'nın da bulunduğu Konak'taki Umurbey Mahallesi'ndeki 3 parsele ilişkin imar planı değişikliğine yapılan itirazlar reddedildi. Böylece bölgede yüksek katlı yapılaşmanın önünü açan imar planı değişikliğinde süreç tamamlandı. Plan kesinleşirken, "Ticaret-Turizm Alanı" olarak belirlenen bölgede yapılaşma yüksekliği 20 kata çıkarıldı. Böylece bölgede yüksek katlı yapılaşmanın, dolayısıyla gökdelenlerin önü açıldı. Mülkiyetleri Sümer Holding A.Ş, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ) adına kayıtlı bulunan ve özelleştirme kapsamında yer alan 3535 ada 6, 87 ve 155 parseller için hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne askı sürecinde yapılan itirazlar sonuçlandırıldı. Özelleştirme İdaresi'nin hazırladığı plan değişikliğine yönelik itirazların tamamı reddedildi. Böylece itiraz süreci de sona erdi. Bu durumda söz konusu parseller için "Ticaret-Turizm Alanı", "Özel Proje Alanı" ve "Yol" kullanım kararları getirildi. Ticaret-Turizm Alanı olarak belirlenen bölümde yapılaşma koşullarında bina yüksekliği 20 kat olarak belirlendi. Bu kararla, Tarihi Elektrik Fabrikası'nın da bulunduğu bölgeye gökdelen vizesi çıkmış oldu.