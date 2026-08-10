Tescilli lezzet Bardacık inciri için 15’inci festival

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Çapak Mahallesi'nde, coğrafi işaretli Bardacık incirinin tanıtımı amacıyla bu yıl da Bardacık İnciri Festivali düzenlendi. İnce kabuğu, kendine özgü aroması, bol suyu ve içinin kırmızı rengiyle öne çıkan Bardacık inciri, 15'inci kez düzenlenen festivalde ikram edilirken; üreticiler de ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturdu. Çapak Mahallesi Muhtarı Hüseyin Hascanlı, festivalin her yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirtip, "Meyvelerin efendisi Çapak Bardacık incirimizin festivalini düzenliyoruz. Her geçen sene festivalimiz daha da güzelleşiyor, daha etkili oluyor. Ürünlerimizi sahil bölgelerine, fabrikalara, Bursa tarafına ve Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderiyoruz. Ayrıca fabrikalarımız var. Ürünlerimiz işlenerek yurt dışına da gönderiliyor. Bardacık incirinin diğerlerinden farkı, içinin kırmızı olması ve değişik bir aromaya sahip olması. Bu, bizim buraya has bir özellik. Kuzeyden gelen rüzgarın da etkisiyle incirimizin içinin kırmızı ve dolgun olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.