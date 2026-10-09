İZMİR'DE 6 SAAT SU YOK! İZSU İZMİR'DEKİ SU KESİNTİLERİNİ AÇIKLADI...

İzmir son dakika haberleri...İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Vatandaşların önceden tedbir alması için ilçe ilçe kesintileri açıkladı. Peki bugün İzmir'in hangi ilçelerinde su yok? İşte detaylar...
BAYINDIR KIZILCAOVA09.10.2026 saat 11:16 ile 13:16 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI ALPASLAN, CENGİZHAN, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER09.10.2026 saat 10:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA DOĞANLAR, MEVLANA09.10.2026 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA YEŞİLOVA09.10.2026 saat 10:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA GÖKSU09.10.2026 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA KEMAL ATATÜRK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK09.10.2026 saat 10:14 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR HÜRRİYET09.10.2026 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE ATATÜRK, ÇELEBİ, KAHRAMANDERE, MALTEPE, MUSTAFA KEMAL PAŞA, SİTELER, YALI, YELKİ09.10.2026 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ALİ FUAT CEBESOY, REFET BELE, TAHSİN YAZICI09.10.2026 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA MUSTAFA KEMAL09.10.2026 saat 09:52 ile 11:52 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA BAĞYURDU KAZIMPAŞA, BAĞYURDU KEMAL ATATÜRK, BAĞYURDU YENİ, BAĞYURDU 29 EKİM09.10.2026 saat 08:10 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ALSANCAK, ETİLER, KAHRAMANLAR, MİMAR SİNAN, OĞUZLAR09.10.2026 saat 11:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ATA, GÖRECE CUMHURİYET, HÜRRİYET09.10.2026 saat 08:23 ile 12:23 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR KAVAKDERE09.10.2026 saat 08:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ MALTEPE09.10.2026 saat 11:17 ile 13:17 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ AHMET TANER KIŞLALI09.10.2026 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ CUMHURİYET, EMMİOĞLU, HÜRRİYET, UMURBEY09.10.2026 saat 08:59 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.