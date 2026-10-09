İZTO’da üçüncü Özgener dönemi

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) 2026-2030 dönemini kapsayan Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurulu Delegeleri seçimleri tamamlandı. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in tek aday olarak girdiği seçimde 202 meclis üyesi oy kullandı. Kullanılan oyların 1'i geçersiz, 1'i boş çıkarken; Özgener geçerli 200 oyun tamamını alarak 3'üncü kez İZTO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

'GELECEĞİ İNŞA EDECEĞİZ'

Seçim sonuçlarına göre İZTO Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine Eyüp Cemal Elmasoğlu, Emre Kızılgüneşler, Abdullah Salkım, Mahmut Erkoç, İsmail Kahraman, Serdar Gökhan Arıkan, Ahmet Oğuz Özkardeş, Jülide Tutan, Alp Avni Yelkenbiçer ve Celalettin Özlahlan getirildi. Meclis toplantısının ardından Meclis Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Katip üye seçimi de yapıldı. Mevcut Meclis Başkanı Selami Özpoyraz yeniden göreve seçilirken, Meclis Başkan Yardımcıları Ali Yaramışlı ve Tahir Özdemir oldu. Meclis Katip Üyesi ise Sabih Haliloğlu oldu. Ayrıca Hesapları İnceleme Komisyonu, Mevzuat Komisyonu ve Derece İtirazlarını İnceleme Komisyonu üyeleri de seçildi. Seçimlerin ardından konuşan Mahmut Özgener, önümüzdeki dört yıllık süreci yalnızca yeni projelerin hayata geçirileceği bir dönem olarak değil, İzmir'in geleceğinin şekillendirileceği stratejik bir süreç olarak gördüklerini belirtti. Küresel ticaretteki değişime ve yeni nesil üretim modellerine dikkat çeken Özgener,"Dünya çok hızlı değişiyor. Küresel ticaretin rotaları değişirken, kentler ve bölgeler arasındaki rekabet de her geçen gün artıyor. Şehrimizi bu değişimin yalnızca takipçisi değil, güçlü aktörlerinden biri haline getirmek istiyoruz. Hedefimiz İzmir'i üretimde daha yüksek katma değer yaratan, teknolojiyi geliştiren ve kullanan, girişimciliği destekleyen, uluslararası yatırımlardan daha fazla pay alan ve ticari bağları güçlendiren bir kent haline getirmek olacak. Sanayiden ticarete, tarımdan lojistiğe, turizmden yaratıcı endüstrilere kadar İzmir'in tüm potansiyeli ortak bir gelecek hedefi etrafında buluşturmak istiyoruz."

'HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'

GELECEK dönemde de ortak akılla hareket edeceklerini vurgulayan Özgener, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Daha fazla üreten, daha fazla yatırım çeken, gençlerine daha büyük fırsatlar sunan, dünyayla rekabet eden ve Türkiye'nin geleceğine daha çok katkı sağlayan bir İzmir için çalışacağız. Bugüne kadar olduğu gibi ortak akılla hareket edecek, birlikte karar verecek, birlikte üretecek ve birlikte başaracağız. Çünkü bizim hedefimiz yalnızca dört yılı planlamak değil; İzmir'in önümüzdeki yıllarına yön verecek güçlü bir gelecek inşa etmek. 2030 yılında geriye dönüp baktığımızda, yalnızca yeni projeler hayata geçirmiş olmayı değil; İzmir için yeni bir dönemin kapısını açmış olmayı istiyoruz."