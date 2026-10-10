Bakan Tekin İzmir'de öğretmen-veli işbirliğine vurgu yaptı

'3 YILDA 120 OKUL YAPTIK' Bir dizi program kapsamında İzmir 'e gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , Dikili 'deki Bayburtlu Hasan Şentürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışında kent genelindeki eğitim yardımlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İzmir'de sadece son 3 yılda yatırım programına alınıp inşaatı bitirilen, resmi bütçeyle tamamlanmış 120 okul bulunduğunu kaydeden Tekin, "Bu gerçekten ulaşılması zor önemli bir rakam. Ancak planladığımız başka okullar da var" dedi.

Konuşmasında ailelere çağrı yapan Tekin, "Çocuk 18 yıllık ömrünün 16'da 1'ini okulda geçiriyor. Geriye kalan zamanı ise toplumun içinde yaşıyor. Eğer çocuk millete yabancılaşıyor, milli ve manevi değerlerden uzaklaşıyorsa, bunda eğitim sisteminin mutlaka payı vardır. Ancak en az onun kadar ebeveynler olarak bizlerin de sorumluluğu bulunuyor. Evlatlarımızın bu ülkenin bir vatandaşı, bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duymalarını birlikte sağlayalım" diye konuştu.