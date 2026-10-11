SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay her şeyi Yeni Asır’a anlattı! 'Yeni Parti de CHP de yanımda durmadı'

'İÇİME SİNMEYEN ÇOK ŞEY VARDI'



- Evet o süreçte yeni bir parti kurulması konusunu ilk dile getirenler arasındaydınız.

Aslında ben bugün daha çok belediye başkanlığından, İzmir'den bahsetmek istiyorum ama siyaseten konuşacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski haliyle toplumun geniş kesimlerine hitap edecek bir parti olmadığını ve biraz parti içerisindeki o uzun yılların biriktirdiği yükler nedeniyle de onlardan kurtulmadıkça kendisine gerçekten halka ulaşacak yeni bir kimlik tanımlayamayacağını, dolayısıyla yeni bir kadroya, yeni bir programa ihtiyacı olduğunu çokça konuştum, çokça dillendirdim. Fakat ne yazık ki Yeni Parti'de de içime sinmeyen şeyler oldu. CHP'de yaşanan son gelişmeler ve parti yönetimine ilişkin görüş ayrılıkları siyasi geleceğimi yeniden değerlendirmeme neden oldu. Bunlardan dolayı açıkçası bağımsız devam etmeye karar verdim o günkü şartlar içerisinde.

YAPAYALNIZ MÜCADELE ETTİM



- CHP'den istifa ettiğiniz dönemde yalnız bırakıldığınızı mı söylüyorsunuz?

Burada neler neler yaşadım ben! İzmir'in en büyük yatırımlarından biri olan 4. Faz'ın açılışına dahi gelmediler. İşçi eylemlerinde doğru düzgün arkamda duran olmadı, yapayalnız mücadele ettim. Buna benzer bin tane konu var. Aslında çok şey söyleyebilirim ama bunları gerçekten geçmişte bırakmak istiyorum. Yine de beni suçladıklarının onda biri kadar kendilerine öz eleştiri yapmalarını beklerdim, dilerdim. Ama bırakın öz eleştiri yapmayı, dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi düpedüz iftira atmaya başladılar. Bugün Özgür Özel de çıkıp söylemiş; Kılıçdaroğlu'nun "Bana 'Onu belediye başkan adayı yapma' diye bir şey söylemedi" dediğini belirtmiş. Düşünün, iki tane insan, ikisi de genel başkan; birisi çıkıp "Ben böyle bir şey söyledim" diyor, diğeri "Hayır, öyle bir şey söylemedi, utandım bu kadar yalan söylenir mi" diyor. Hakikaten korkunç bir durum.