İzmir’den dünyaya kristal buz ihracatı

Türkiye'de genellikle "içeceği soğutan sıradan bir unsur" olarak görülen buz, İngiliz ve Türk iki girişimcinin vizyonuyla uluslararası standartlarda bir gıda ürününe dönüştü. İzmir'de 30 yıldır ikamet eden, 19 yıldır Güney Amerika ülkesi Şili'nin İzmir Fahri Konsolosluğu görevini yürüten ve sağlıklı atıştırmalık sektöründeki yatırımlarıyla tanınan Martin Sanford; oğlu MJ Sanford ve iş ortağı Mustafa Ateşoğlu ile beraber geçen yıl hayata geçirdiği markayla buz sektöründe ezber bozuyor. İzmir'in Urla ilçesinde kurdukları tesiste, tamamen şeffaf, geç eriyen ve Avrupa'da gıda hijyeninde en üst seviye kabul edilen British Retail Consortium (BRC) Grade AA sertifikasına sahip "Clear Ice" (Berrak Buz) üretimi gerçekleştiren firma, Türkiye'nin en büyük kapasiteli blok ve kesme buz tesisi konumunda.

ÖNLEMEK, ÖDEMEKTEN DAHA UCUZ

Buzun sıradan bir dondurulmuş su değil, doğrudan tüketilen bir gıda maddesi olduğuna dikkat çeken Martin Sanford, "Türkiye'de buz maalesef bir gıda olarak görülmüyor ve merdiven altı tesislerde kontrolsüzce üretilebiliyor. Oysa kullanılan kuyu suyu veya hijyensiz koşullar, zehirlemelere ve lezzet bozulmalarına yol açıyor. Biz fabrika üretime geçmeden önce kendi laboratuvarımızı kurduk. Hem suyu hem buzu her gün analiz ediyoruz. Bu işlem, pek çok firmanın ihmal ettiği ya da dikkate almadığı bir uygulama. Şirket felsefemiz şudur: Önlemek, ödemekten daha ucuzdur. İtibarımızı ve kalitemizi ortaya koyarak BRC AA sertifikasını alan Türkiye'deki ilk ve tek buz fabrikası olduk. Hani bazı insanlar diyor ya 'Ben buz tüketemiyorum, çünkü hasta oluyorum.' Hayır, sen buzdan değil o suyun bakterisinden, mikrobundan hasta oluyorsun. Bizim buzlarımızı tüketip de hasta olduğunu söyleyen birine daha rastlamadık" bilgisini aktardı.