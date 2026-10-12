İzmir’den dünyaya kristal buz ihracatı

Türkiye'de genellikle "içeceği soğutan sıradan bir unsur" olarak görülen buz, İngiliz ve Türk iki girişimcinin vizyonuyla uluslararası standartlarda bir gıda ürününe dönüştü. İzmir'de 30 yıldır ikamet eden, 19 yıldır Güney Amerika ülkesi Şili'nin İzmir Fahri Konsolosluğu görevini yürüten ve sağlıklı atıştırmalık sektöründeki yatırımlarıyla tanınan Martin Sanford; oğlu MJ Sanford ve iş ortağı Mustafa Ateşoğlu ile beraber geçen yıl hayata geçirdiği markayla buz sektöründe ezber bozuyor. İzmir'in Urla ilçesinde kurdukları tesiste, tamamen şeffaf, geç eriyen ve Avrupa'da gıda hijyeninde en üst seviye kabul edilen British Retail Consortium (BRC) Grade AA sertifikasına sahip "Clear Ice" (Berrak Buz) üretimi gerçekleştiren firma, Türkiye'nin en büyük kapasiteli blok ve kesme buz tesisi konumunda.
ÖNLEMEK, ÖDEMEKTEN DAHA UCUZ
Buzun sıradan bir dondurulmuş su değil, doğrudan tüketilen bir gıda maddesi olduğuna dikkat çeken Martin Sanford, "Türkiye'de buz maalesef bir gıda olarak görülmüyor ve merdiven altı tesislerde kontrolsüzce üretilebiliyor. Oysa kullanılan kuyu suyu veya hijyensiz koşullar, zehirlemelere ve lezzet bozulmalarına yol açıyor. Biz fabrika üretime geçmeden önce kendi laboratuvarımızı kurduk. Hem suyu hem buzu her gün analiz ediyoruz. Bu işlem, pek çok firmanın ihmal ettiği ya da dikkate almadığı bir uygulama. Şirket felsefemiz şudur: Önlemek, ödemekten daha ucuzdur. İtibarımızı ve kalitemizi ortaya koyarak BRC AA sertifikasını alan Türkiye'deki ilk ve tek buz fabrikası olduk. Hani bazı insanlar diyor ya 'Ben buz tüketemiyorum, çünkü hasta oluyorum.' Hayır, sen buzdan değil o suyun bakterisinden, mikrobundan hasta oluyorsun. Bizim buzlarımızı tüketip de hasta olduğunu söyleyen birine daha rastlamadık" bilgisini aktardı.
SUDAN TASARRUF SAĞLIYOR
Geleneksel buz makinelerinden çıkan buzların çok hızlı eriyerek içeceğin tadını sulandırdığını belirten Sanford, geliştirdikleri kristal berraklığındaki buzların yaklaşık 5 kat daha yavaş eridiğini vurguladı. Bu durumun hem gastronomi dünyasına lezzet standartı getirdiğini hem de ciddi bir su ve enerji tasarrufu sağladığını kaydeden Sanford, "Dünyadaki içilebilir temiz su kaynağı sadece yüzde 1 seviyesinde. Normal restoranlarda eriyen buzlar kova kova dökülüyor ve temiz su heba ediliyor. Su o kadar kıymetli ki, çoğu insan bunun farkında değil. Bizim özel strafor kutularımızda sunduğumuz 'Bir Kutu, Bir Masa, Bir Gece' konseptimiz sayesinde, buz tüm gece erimeden kalıyor. 10 tonluk Crystal Muse kullanımı, klasik buzlara kıyasla 50 tonluk su ve enerji tasarrufuna denk geliyor" dedi.
TÜRKİYE'NİN TOPLAM KAPASİTESİNİ 5'E KATLIYOR
ŞİRKET ortaklarından Mustafa Ateşoğlu ise tesisin üretim gücüne dikkat çekerek iç pazardaki liderliklerini rakamlarla ortaya koydu. Devam eden makine yatırımlarıyla birlikte günlük 35 tonluk dev bir üretim kapasitesine ulaşacaklarını belirten Ateşoğlu, "Türkiye genelinde bu kalitede kesme buz yapan işletmelerin toplam kapasitesi günde 1-2 tonu geçmezken, biz tek başımıza tüm Türkiye'nin toplam üretimini 5'e katlıyoruz. Makinelerimizi de kendi mühendisliğimizle ürettiğimiz için teknolojik bir üstünlüğe sahibiz" açıklamasını yaptı.
ULUSLARARASI PAZARDA MARKA OLMA YOLUNDA
TÜRKİYE'DE 5 yıldızlı oteller, seçkin restoranlar ve kulüplerin öncelikli tercihi haline gelen firma, uluslararası pazarda da Türkiye'nin göğsünü kabartıyor. İngiltere'deki dev zincir marketlere ihracata başlayan marka, yakında İngiltere, ABD ve orta Amerika ülkesi Nikaragua'da kuracağı modüler tesislerle küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Firma ayrıca Türkiye pazarına özel olarak geliştirdiği ve geleneksel içeceklere mükemmel uyum sağlayan "Aslan Muse" serisiyle de yerel gastronomide fark yaratmayı sürdürüyor.