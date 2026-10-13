Bayraklı Belediyesi'nde 20 milyonluk kamu zararı ortaya çıktı! Faturalarda rakamlarla oynamışlar...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayraklı Belediyesi iştiraki BAYBEL A.Ş.'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmasında aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Yağız Sandal, dönemin BAYBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal'ın da olduğu 15 şüpheli tutuklanmıştı.
20 MİLYON LİRAYI AŞAN KAMU ZARARI
Soruşturma dosyasındaki mali tespitlere göre, 2023-2024 dönemindeki iş ve işlemler nedeniyle toplam 20 milyon 85 bin 188 lira kamu zararı oluştuğu belirlendi. Dosyada yer alan iddialara göre, doğrudan temin yoluyla iş alan firmaların belediye personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 lira tutarında rüşvet niteliğinde para gönderdiği öne sürüldü.
BAYBEL A.Ş. üzerinden firmalara yapılan ödemelerin bir bölümünün daha sonra Berk Ulusal, kardeşi Halil Ulusal ve Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal'ın şahsi banka hesaplarına aktarıldığının tespit edildiği belirtildi.
LOKMA, ÇANAKKALE GEZİSİ VE EĞİTİM SETİ HARCAMALARI
Soruşturma dosyasındaki dikkat çekici iddialar arasında, faturalandırılmasına rağmen dağıtılmadığı öne sürülen lokmalar ve ödemesi yapıldığı halde gerçekleştirilmediği iddia edilen Çanakkale gezileri yer aldı. Dosyada ayrıca, askere giden 100 kişi yerine 1000 kişi için malzeme alınmış gibi gösterilerek iç çamaşırı ve çeşitli malzemelere ilişkin faturalar düzenlendiği iddiası da bulunuyor.
Bir diğer dikkat çekici iddia ise üniversiteyi kazanan 150 öğrenciye karşılık 2 bin kişiye eğitim seti dağıtılmış gibi evrak hazırlanması oldu.
Operasyon kapsamında el konulan bilgisayarlar, cep telefonları ve şirket yazışmalarının incelenmesi sürüyor. Dijital materyallerin çözümlenmesiyle ihale süreçleri, firma ilişkileri ve para transferlerine ilişkin yeni bulgular soruşturuluyor.