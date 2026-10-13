Bayraklı Belediyesi'nde 20 milyonluk kamu zararı ortaya çıktı! Faturalarda rakamlarla oynamışlar...

LOKMA, ÇANAKKALE GEZİSİ VE EĞİTİM SETİ HARCAMALARI



Soruşturma dosyasındaki dikkat çekici iddialar arasında, faturalandırılmasına rağmen dağıtılmadığı öne sürülen lokmalar ve ödemesi yapıldığı halde gerçekleştirilmediği iddia edilen Çanakkale gezileri yer aldı. Dosyada ayrıca, askere giden 100 kişi yerine 1000 kişi için malzeme alınmış gibi gösterilerek iç çamaşırı ve çeşitli malzemelere ilişkin faturalar düzenlendiği iddiası da bulunuyor.