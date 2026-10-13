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Haberler İzmir İzmir'de tekmeler havada uçuştu! Trafikte tartıştığı kişinin otomobilini tekmeleyen şahsa ceza yağdı

İzmir'de tekmeler havada uçuştu! Trafikte tartıştığı kişinin otomobilini tekmeleyen şahsa ceza yağdı

Son dakilka İzmir haberleri... İzmir'in Çiğli ilçesinde, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünün aracını tekmeleyen motosiklet sürücüsü E.T.'ye (31) 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken, motosiklet trafikten men edildi.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de tekmeler havada uçuştu! Trafikte tartıştığı kişinin otomobilini tekmeleyen şahsa ceza yağdı

Son dakilka İzmir haberleri... Olay, Çiğli ilçesinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü E.T. (31), trafikte tartıştığı bir otomobil sürücüsüne ve aracına saldırdı.

İzmir’de tekmeler havada uçuştu! Trafikte tartıştığı kişinin otomobilini tekmeleyen şahsa ceza yağdı

O anlar cep telefonuyla görüntülendi. E.T.'nin cebinden kesici alet olduğu tahmin edilen bir cisim çıkardığı, ayrıca otomobil sürücüsünün aracını tekmelediği görüntü.

İzmir’de tekmeler havada uçuştu! Trafikte tartıştığı kişinin otomobilini tekmeleyen şahsa ceza yağdı

Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, E.T. yakalanarak gözaltına alındı. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyeti geçici olarak geri alındı ve motosikleti trafikten men edildi. E.T. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

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