İzmir’de tekmeler havada uçuştu! Trafikte tartıştığı kişinin otomobilini tekmeleyen şahsa ceza yağdı

Son dakilka İzmir haberleri... Olay, Çiğli ilçesinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü E.T. (31), trafikte tartıştığı bir otomobil sürücüsüne ve aracına saldırdı.

O anlar cep telefonuyla görüntülendi. E.T.'nin cebinden kesici alet olduğu tahmin edilen bir cisim çıkardığı, ayrıca otomobil sürücüsünün aracını tekmelediği görüntü.

Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, E.T. yakalanarak gözaltına alındı. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyeti geçici olarak geri alındı ve motosikleti trafikten men edildi. E.T. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.