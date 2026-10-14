Tesadüfen gitti hayatı kurtuldu

İzmir'de, rahim ağzı kanseri taraması yaptırmaya giden arkadaşına eşlik eden Tijen Erkan (54), sağlık çalışanlarının ısrarıyla kendisi de test yaptırdı. Sonucun pozitif çıkmasının ardından yapılan tetkiklerde 1'inci evre rahim ağzı kanseri olduğu belirlenen Erkan, erken tanı sayesinde kemoterapi ve radyoterapiye ihtiyaç duymadan sağlığına kavuştu. Yaşadıklarını anlatan Tijen Erkan, "Bende virüs tespit edildi. Birinci evre olduğu daha sonraki tahlillerle anlaşıldı. Sonra hastane sürecim başladı. Ameliyatımı oldum. Herhangi bir şikayetim de olmadı. İyi ki de ısrar etmişler ve testi yaptırmışım. Uyuyan bir cins olduğu için bu hastalık başlarda teşhis edilemiyormuş. İlerlediği zaman belirti veren bir hastalıkmış. Erken teşhis, her zaman hayat kurtarıyor. Bir şikayeti olmayan kişiler de testlerini yaptırmalı, kimse ihmal etmemeli" dedi.