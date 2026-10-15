İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU | Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

İzmir'de sosyal yardım başvurusu yapmayı düşünenler dikkat! Başvurular internet üzerinden nasıl gerçekleştiriliyor, sonuçlar ne zaman açıklanıyor? Sosyal inceleme ekiplerinin hane ziyaretlerinde hangi değerlendirmeler yapılıyor? İşte ayrıntılar.
İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım başvuruları bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. Başvuru sırasında kimlik, iletişim ve hane bilgileri sisteme girilir.
Başvurum ne kadar sürede sonuçlanır?
- Başvuruların değerlendirme süresi başvuru yoğunluğuna göre değişmekle birlikte ortalama 5-6 ay içerisinde sonuçlandırılmaktadır.
Başvuru yaptıktan sonra süreç nasıl ilerler?
- Başvurular aşağıdaki aşamalardan geçmektedir:
Sistem üzerinden ön kontrol
Hane ziyareti ile sosyal inceleme
Komisyon değerlendirmesi
Uygun bulunan vatandaşlara yardım tanımlanması
Hane ziyareti nedir?
- Sosyal inceleme ekipleri tarafından başvuru sahibinin hanesine ziyaret gerçekleştirilerek ekonomik ve sosyal durum değerlendirmesi yapılmaktadır.
Evde bulunmazsam ne olur?
- Sosyal inceleme için gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşın evde bulunmaması durumunda yeniden ziyaret planlanabilmektedir. Tekrarlayan durumlarda başvuru olumsuz sonuçlanır.