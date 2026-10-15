İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU | Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

İzmir'de sosyal yardım başvurusu yapmayı düşünenler dikkat! Başvurular internet üzerinden nasıl gerçekleştiriliyor, sonuçlar ne zaman açıklanıyor? Sosyal inceleme ekiplerinin hane ziyaretlerinde hangi değerlendirmeler yapılıyor? İşte ayrıntılar.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım başvuruları bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. Başvuru sırasında kimlik, iletişim ve hane bilgileri sisteme girilir.

Başvurum ne kadar sürede sonuçlanır?

- Başvuruların değerlendirme süresi başvuru yoğunluğuna göre değişmekle birlikte ortalama 5-6 ay içerisinde sonuçlandırılmaktadır.



Başvuru yaptıktan sonra süreç nasıl ilerler?

- Başvurular aşağıdaki aşamalardan geçmektedir:

Sistem üzerinden ön kontrol

Hane ziyareti ile sosyal inceleme

Komisyon değerlendirmesi

Uygun bulunan vatandaşlara yardım tanımlanması