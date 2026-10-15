İzmir Körfezi'nde yenilenme dönemi! 400 metrelik dev gemiler geliyor

"DİP TARAMASI KÖRFEZİN EKOSİSTEMİNE DE KATKI SUNACAK"



Çalışmalara 2027 yılının ilk aylarında başlanacağını belirten Yelkenci, şunları kaydetti:



"Kargo tarafıyla ilgili iki fazda toplam 1,5 milyar dolar yatırım öngörüyoruz. Liman operasyonlarını kesintiye uğratmadan yürütülecek çalışmaların dört yıllık ilk fazında kruvaziyer ve kargo rıhtımlarını dönüştüreceğiz. Hacme bağlı ilerleyecek ikinci fazı ise 10 yıllık süreçte tamamlamayı planlıyoruz. Dünyadaki 400 metrelik gemilerin buraya girebilmesi için 2027'nin ilk çeyreğinde dip taramasına başlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 2 yılda tamamlanacak dip taraması körfezin ekosistemine de katkı sunacak. Statik sorunları bulunan kruvaziyer rıhtımını ise iş güvenliği gerekçesiyle 2027 başında kapatacağız. Rıhtımı 2 yıl içinde yenileyerek 2029'da tekrar kruvaziyer gemilerini ağırlamayı hedefliyoruz."



Alport Limanlar Koordinatörü Mustafa Levent Adalı ise yaygın olarak İzmir Alsancak Limanı olarak bilinen limanın Ege Bölgesi'nin tamamına hizmet veren ve demir yolu bağlantısı bulunan stratejik bir merkez olduğunu vurguladı.



Bölgedeki dış ticaretin yıllık ortalama yüzde 5 ila yüzde 7 büyüdüğüne dikkati çeken Adalı, "Operasyonları devralır almaz terminal operasyon işletim sistemini devreye aldık. Kurulan deneyimli kadro ve otomasyon sayesinde devir öncesi gemi başına saatlik 13 olan hareket sayısını ağustos ayı itibarıyla 63'e yükselttik. Hızı dört katından fazla artırdık. Yatırımlar geldikçe bunlar çok daha iyi seviyelere çıkacak." ifadelerini kullandı.