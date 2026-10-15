İzmir Limanı’nda KBRN tatbikatı: Gaz sızıntısına müdahale edildi





Özbudak, önceki yıllarda deprem, tsunami, tren ve uçak kazası senaryolarının işlendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Amacımız, çözüm ortağı olduğumuz diğer kurumların da imkan ve kapasitelerini ölçebilmek, afetzedelerin zararlarını en aza indirebilmek için nasıl ortak çalışabileceğimizi anlayabilmektir. Senaryoda amonyak türevi KBRN etkeni yüklü konteynerden sızıntı olması sonucu etkilenen çalışanlarımıza kurumlarımızın ortak iştirakiyle ilk müdahalelerini yapıp, onların hastanelere nakillerini sağlamayı hedefledik."

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