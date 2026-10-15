İzmir’de cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı! O evden cephanelik çıktı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, Menderes ve Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Tabur Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda 'kasten öldürme' suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan 33 adet suç kaydı tespit edilen S.Ş., Menderes İlçesi Gümüldür bölgesindeki bir ikamette saklandığı gizli bölmede ele geçirildi.