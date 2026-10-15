Haberler İzmir İzmir’de çocuğu olan ailelere müjde! Bot-mont desteği için başvuru detayları İzmir’de çocuğu olan ailelere müjde! Bot-mont desteği için başvuru detayları İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve 6-14 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere bot-mont desteği sağlıyor. Peki, İzmir bot-mont desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir ve destekten kimler yararlanabilir? İşte başvuru kanalları ve destek sürecine ilişkin merak edilenler… HABER MERKEZİ









İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sunulan bot-mont desteği için başvuru süreci devam ediyor. 6-14 yaş arasında çocuğu bulunan ailelerin yararlanabildiği destek kapsamında başvurular, belediyenin çevrim içi başvuru adresi, danışma noktaları ve Yerel Hizmetler müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Başvurunun ardından ailelerin sosyal incelemesi yapılıyor ve destek almaya hak kazananlara İzmir Şehir Kartı üzerinden bot-mont desteği veriliyor.

İZMİR BOT-MONT DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bot-mont desteği, 6-14 yaş arasında çocuğu bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak sunuluyor. Destekten yararlanmak isteyen ailelerin öncelikle başvuru yapması gerekiyor. Başvuru sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan ekipler tarafından hane ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Bu ziyaretlerde ailelerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin inceleme yapılıyor. Yapılan değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan aileler belirleniyor.