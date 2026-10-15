İzmir’de çocuğu olan ailelere müjde! Bot-mont desteği için başvuru detayları

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sunulan bot-mont desteği için başvuru süreci devam ediyor. 6-14 yaş arasında çocuğu bulunan ailelerin yararlanabildiği destek kapsamında başvurular, belediyenin çevrim içi başvuru adresi, danışma noktaları ve Yerel Hizmetler müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Başvurunun ardından ailelerin sosyal incelemesi yapılıyor ve destek almaya hak kazananlara İzmir Şehir Kartı üzerinden bot-mont desteği veriliyor.
İZMİR BOT-MONT DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bot-mont desteği, 6-14 yaş arasında çocuğu bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak sunuluyor. Destekten yararlanmak isteyen ailelerin öncelikle başvuru yapması gerekiyor.
Başvuru sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan ekipler tarafından hane ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Bu ziyaretlerde ailelerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin inceleme yapılıyor. Yapılan değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan aileler belirleniyor.
İZMİR BOT-MONT DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
İzmir'de bot-mont desteğinden yararlanmak isteyen aileler, üç farklı başvuru kanalını kullanabiliyor. Başvurular şu adres ve birimler üzerinden yapılabiliyor:
İnternet üzerinden: bizvariz.izmir.bel.tr adresi
Danışma noktaları: Buca Gürçeşme'de ve Konak'ta bulunan danışma noktaları
Belediye birimleri: Yerel Hizmetler müdürlükleri
Ailelerin destekten yararlanabilmesi için belirtilen kanallardan başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Başvurunun ardından sosyal inceleme süreci başlatılıyor.
BOT-MONT DESTEĞİ NASIL VERİLİYOR?
Başvuru işleminin tamamlanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan ekipler tarafından hane ziyaretleri yapılıyor. Ziyaretler sırasında ailelerin sosyal durumu inceleniyor ve destek ihtiyacı değerlendiriliyor.