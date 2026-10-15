İzmir'de duygusal anlar! Alya bebek, 41 gün sonra annesine kavuştu

Yapılan tetkiklerde Alya'nın kalbinde çok sayıda delik, kalpten çıkan ana atardamarında gelişim geriliği ve ileri derecede darlık, aort kapağında ise gelişim geriliğine bağlı darlık tespit edildi. Solunum sıkıntıları da yaşayan Alya Akgün, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Doğumundan sonra yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kalan Alya'nın kalbindeki sorunların akciğerlerini de etkilemesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, bebeğin ameliyat yapılabilen bir merkeze sevk edilmesi için harekete geçti. İzmir 'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kabul edilen Alya, yenidoğan, çocuk kardiyolojisi ve çocuk kalp cerrahisi ekipleri tarafından değerlendirildi. Kalbindeki yapısal bozuklukların yanı sıra bebekte tespit edilen enfeksiyonun da tedavisi tamamlandı. Ardından ameliyat kararı verildi. Alya bebek, Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Doç. Dr. Nihat Çine ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu.

'KAPAK HAREKETLERİNİN ÇOK KISITLI OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Doç. Dr. Çine, Alya'nın kalbinden çıkan ve vücudun tamamına kan taşıyan ana atardamarın oldukça ince ve gelişmemiş olduğunu belirtip, "Bebeğin kendi kalp zarından aldığımız bir yamayla burayı genişlettik. Daha sonra ana atardamara giden kalp kapağına baktığımızda burasının da gelişmemiş olduğunu, çok dar olduğunu, kapak hareketlerinin çok kısıtlı olduğunu gördük. Bazı teknik işlemlerle burayı da rahatlatmaya çalıştık" diye konuştu.

'KAPAK ONARIMI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Alya'nın ameliyat sırasında 3 kilonun biraz üzerinde olduğunu belirten Doç. Dr. Nihat Çine, bebeğin kilosu nedeniyle uygun boyutta bir kapağın takılmasının mümkün olmadığını, bu nedenle mevcut kapağın onarılmasının önem taşıdığını dile getirerek, "Bu kilodaki çocuklarda oraya herhangi bir kapak takmak, o ebatta kapak olmadığı için mümkün olmuyor. Daha kompleks ameliyatlar yapmak gerekiyor. O yüzden kapak onarımı bizim için çok önemli. Kapağı onarmaya çalıştık ve başarılı olduk. Şu anda o kapak da yeterli çalışma fonksiyonlarını gösteriyor. Kalp rahatlamış durumda" ifadelerini kullandı.