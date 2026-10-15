İzmir’de Eda Savcıgil’den büyük başarı! Sporcumuz o okyanusu geçen en genç Türk oldu

Molokai Adası'ndan Oahu Adası'na uzanan parkurda kulaç atan genç sporcu, Pasifik Okyanusu'nun ortasında aniden yükselen büyük dalgalar, güçlü akıntılar, zehirli denizanaları ve köpek balıkları gibi zorlu doğa koşullarıyla mücadele ederek parkuru başarıyla tamamladı. Savcıgil, bu başarıyla Molokai (Kaiwi) Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücü oldu.

12 GÜN ARAYLA İKİ ZORLU ETAP

Eda Savcıgil, geçtiğimiz günlerde Okyanus Yedilisi'nin ilk ayağı olan 32 kilometrelik Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada yüzerek en hızlı Türk kadın yüzücü ve en genç Türk sporcu unvanlarını kazanmıştı. Catalina Kanalı'nda elde ettiği bu başarıdan 12 gün sonra Yaşar Üniversitesi sponsorluğuyla Hawaii'de bulunan Molokai (Kaiwi) Kanalı'nı da tamamlayan genç yüzücü, dünyanın en zorlu açık su parkurlarındaki mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

"HEDEFİM OKYANUS YEDİLİSİ'Nİ TAMAMLAMAK"

Antrenörlüğünü Bengisu Avcı ve Okan Ulaş'ın üstlendiği Eda Savcıgil, parkurun en zorlu yanlarına dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu parkuru diğer etaplardan daha zorlu kılan; Pasifik'in ortasında aniden gelen büyük dalgalar, akıntılar, sık görülen zehirli denizanaları ve köpek balıkları gibi tehlikeleri bilerek gece de olsa okyanusun soğuk sularında yüzmekti. Molokai (Kaiwi) Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücü olmak, okyanus ve hava koşullarına rağmen parkuru başarıyla ve sağlıklı bir şekilde tamamlamış olmak beni daha da motive etti. Hedefim, diğer parkurları da başarıyla geçerek Okyanus Yedilisi'ni tamamlamak."

"ÜNİVERSİTEMİN DESTEĞİ BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Uluslararası yüzme hedefleri için çalışırken akademik eğitimini de sürdüren Savcıgil, Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü'nde birinci sınıfa başladı. Üniversitesinin desteğinin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan genç sporcu, "Akademik başarının yanında spora ve sporcuya değer veren Yaşar Üniversitesi'nde olmak beni çok mutlu ediyor. Bu zorlu süreçte bana sponsor olarak yanımda olan üniversitemin, ailemin ve arkadaşlarımın desteğiyle bu yolda ilerlemek benim için çok kıymetli" dedi.

"EDA'NIN BAŞARISI HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR GURUR"

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Eda Savcıgil'in uluslararası alanda elde ettiği başarıların kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Üniversite olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra, spor, sanat ve yaşamın her alanında kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Eda'nın dünyanın en zorlu açık su yüzme parkurlarından birini daha başarıyla tamamlaması, azminin, disiplininin ve kararlılığının önemli bir göstergesi. Yaşar Üniversitesi olarak Eda'nın Okyanus Yedilisi hedefi doğrultusunda yürüttüğü bu zorlu yolculuğa sponsor olarak destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizin hayallerine ulaşmalarına katkı sağlamayı ve uluslararası başarılarında yanlarında olmayı istiyoruz. Eda'yı bu önemli başarısından dolayı yürekten kutluyorum." dedi.