İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI | 16 EKİM İZMİR BARAJLARI DOLDU MU?

İzmir baraj doluluk oranları, su kaynaklarının mevcut durumunu takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kentin içme suyu ihtiyacında önemli yere sahip barajlardaki son durum merak konusu olurken, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İZSU ) tarafından paylaşılan güncel veriler de yakından izleniyor.

Peki, İzmir barajlarında doluluk oranları ne kadar oldu? Tahtalı Barajı başta olmak üzere İzmir'deki barajlarda son durum nasıl? İşte detaylar...

İŞTE GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI...

Tahtalı Barajı: 42,61