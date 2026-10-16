Haberler İzmir İzmir kıyılarında mitolojik sır: "Tell Me Troy" Ege'yi dünyaya tanıtacak! İzmir kıyılarında mitolojik sır: 'Tell Me Troy' Ege'yi dünyaya tanıtacak! Troya’nın gölgesinde yarım kalan bir aşk hikayesi yeniden alevleniyor! Go Türkiye’nin merakla beklenen yeni mini dizisi 'Tell Me Troy', Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrolüyle Ege’nin büyüleyici rotasında izleyiciyi unutulmaz bir maceraya davet ediyor. İşte detaylar... AA









Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen Go Türkiye'nin yeni mini dizisi "Tell Me Troy"un çekimleri tamamlandı.



TGA'dan yapılan açıklamaya göre, dizi Kuzey Ege'nin tarihi, mitolojik ve kültürel mirasını uluslararası izleyiciyle buluşturacak.

Go Türkiye Mini Dizileri projesi kapsamında hazırlanan yapım, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'in tarihi ve turistik noktalarını hikayenin merkezine alıyor. Bugüne kadar 10 mini diziyi izleyiciyle buluşturan projenin 10,5 milyar gösterim ve 6,5 milyar izlenmeye ulaştığı bildirildi.



Yapımcılığını Storymagez'in üstlendiği diziyi Emre Kavuk ve Mustafa Uğur Yağcıoğlu yönetiyor.



Başrollerde Halit Özgür Sarı "Aras", Özge Yağız ise "Bade" karakteriyle yer alıyor.