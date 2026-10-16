İzmir kıyılarında mitolojik sır: 'Tell Me Troy' Ege'yi dünyaya tanıtacak!

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen Go Türkiye'nin yeni mini dizisi "Tell Me Troy"un çekimleri tamamlandı.
TGA'dan yapılan açıklamaya göre, dizi Kuzey Ege'nin tarihi, mitolojik ve kültürel mirasını uluslararası izleyiciyle buluşturacak.
Go Türkiye Mini Dizileri projesi kapsamında hazırlanan yapım, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'in tarihi ve turistik noktalarını hikayenin merkezine alıyor. Bugüne kadar 10 mini diziyi izleyiciyle buluşturan projenin 10,5 milyar gösterim ve 6,5 milyar izlenmeye ulaştığı bildirildi.
Yapımcılığını Storymagez'in üstlendiği diziyi Emre Kavuk ve Mustafa Uğur Yağcıoğlu yönetiyor.
Başrollerde Halit Özgür Sarı "Aras", Özge Yağız ise "Bade" karakteriyle yer alıyor.
HOMEROS'UN "İLYADA" VE "ODYSSEİA" DESTANLARINDAN İZLER TAŞIYOR...
Dizi, mezuniyet projeleri için yaratıcı fikirler arayan sinema bölümü öğrencilerinin İstanbul'dan Kuzey Ege'ye uzanan yolculuğunu konu alıyor. Homeros'un "İlyada" ve "Odysseia" destanlarından izler taşıyan hikayede gençler, senaryolarını tamamlamaya çalışırken beklenmedik olaylarla karşılaşıyor. Aras ve Bade'nin geçmişte yarım kalan aşkı da yolculuk boyunca yeniden şekilleniyor.
TROYA'DAN FOÇA'YA UZANAN ÇEKİM ROTASI
Dizinin çekimleri Troya, Assos, Kaz Dağları, Antandros, Cunda, Bergama ve Foça gibi Kuzey Ege'nin farklı noktalarında gerçekleştirildi.
Arkeolojik mirası, mitolojik anlatıları ve kültürel dokusuyla öne çıkan bu duraklar, dizide genç karakterlerin macera ve keşif yolculuğunun bir parçası olarak ele alınıyor.
Yapım, romantizm ve kültürel keşfi bir araya getirerek Kuzey Ege'nin tarihi ve doğal zenginliklerini uluslararası izleyiciye tanıtmayı amaçlıyor.
Go Türkiye Mini Dizileri, Türkiye'nin farklı destinasyonlarını, hikaye anlatımı aracılığıyla uluslararası izleyiciye tanıtmayı hedefliyor.