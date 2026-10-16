İzmir Limanı’na 1.5 milyarlık yatırım

Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından 1 Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) devralınan limanda mülkiyet ve yatırım sorumluluğu TVF İzmir Limanı Yönetim ve Yatırım AŞ bünyesinde kalırken, yük operasyonları Alport işletmeciliğinde yürütülüyor. Yolcu limanı tarafında ise işletmecilik görüşmeleri devam ediyor. Yatırımların birinci ve ikinci fazlarının tamamlanmasıyla limanda konteyner kapasitesinin 3 milyon TEU'ya (20'lik konteyner), diğer yük kapasitesinin ise 10 milyon tona yükselmesi öngörülüyor. TVF İzmir Limanı Genel Müdür Yardımcısı Arcan Fayatorbay, limanda imtiyaz hakkı devri yapılmaksızın yeni bir yönetim modeli kurgulandığını söyledi. Limanı yük ve yolcu olarak ikiye ayırdıklarını belirten Fayatorbay, "Sekiz firma ile yapılan görüşmeler sonucunda Alport en iyi teklifi verdi. Limanın mülkiyeti TVF Liman AŞ'de kalacak ve yatırımları tamamen biz gerçekleştireceğiz. Strateji ve operasyonel ana kontrol tarafımızda bulunurken, Alport yük tarafında günlük ticari faaliyetleri yürütecek" dedi. TVF İzmir Limanı İcra Kurulu Üyesi Erhan Yelkenci de limanda 1950'li ve 1980'li yıllarda inşa edilen rıhtımların kapsamlı şekilde yenileneceğini bildirdi. Çalışmalara 2027 yılının ilk aylarında başlanacağını belirten Yelkenci, "Kargo tarafıyla ilgili iki fazda toplam 1.5 milyar dolar yatırım öngörüyoruz. Liman operasyonlarını kesintiye uğratmadan yürütülecek çalışmaların dört yıllık ilk fazında kruvaziyer ve kargo rıhtımlarını dönüştüreceğiz. Hacme bağlı ilerleyecek ikinci fazı ise 10 yıllık süreçte tamamlamayı planlıyoruz" dedi.