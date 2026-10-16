İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: Banka hesaplarında milyarlık hareket tespit edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7258 sayılı 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin başkalarına ait banka hesaplarını kullandığı ve bu hesaplarda 1,8 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı.