  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZMİR'DE 29 EKİM KARARI! İZMİR'DE 29 EKİM BAYRAMINDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? İZMİR’DE 29 EKİM’DE TOPLU ULAŞIM 1 KURUŞ MU?

İZMİR'DE 29 EKİM KARARI! İZMİR'DE 29 EKİM BAYRAMINDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? İZMİR’DE 29 EKİM’DE TOPLU ULAŞIM 1 KURUŞ MU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ekim ayı birinci oturumu gerçekleştirilmesi üzerine yeni kararlar çıktı. Bu gelişmelerden biride toplu ulaşıma dair oldu. Önergenin kabul edilmesi üzerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de toplu taşımanın 1 kuruş olması bekleniyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşiminde alınan karara göre İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında toplu ulaşımda özel bir uygulamaya gidiliyor. Cumhuriyet Bayramı törenlerine ve kutlama etkinliklerine katılımı kolaylaştırmak, vatandaşları toplu taşımaya teşvik etmek amacıyla ulaşım ücretlerine ilişkin karar alındı.

ESHOT, İZTAŞIT, İZULAŞ, İzmir Metro ve İZDENİZ'i kapsayan düzenleme doğrultusunda, 29 Ekim'de toplu ulaşım ücretinin 1 kuruş olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin çıkarılması durumunda söz konusu ulaşım hizmetleri ücretsiz sunulacak. Böylece İzmir'de Cumhuriyet Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretlerinin nasıl uygulanacağı, kararname sürecine göre netleşecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA