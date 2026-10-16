İZMİR'DE 29 EKİM KARARI! İZMİR'DE 29 EKİM BAYRAMINDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? İZMİR’DE 29 EKİM’DE TOPLU ULAŞIM 1 KURUŞ MU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşiminde alınan karara göre İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında toplu ulaşımda özel bir uygulamaya gidiliyor. Cumhuriyet Bayramı törenlerine ve kutlama etkinliklerine katılımı kolaylaştırmak, vatandaşları toplu taşımaya teşvik etmek amacıyla ulaşım ücretlerine ilişkin karar alındı.