İZMİR'DE 29 EKİM KARARI! İZMİR'DE 29 EKİM BAYRAMINDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? İZMİR’DE 29 EKİM’DE TOPLU ULAŞIM 1 KURUŞ MU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşiminde alınan karara göre İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında toplu ulaşımda özel bir uygulamaya gidiliyor. Cumhuriyet Bayramı törenlerine ve kutlama etkinliklerine katılımı kolaylaştırmak, vatandaşları toplu taşımaya teşvik etmek amacıyla ulaşım ücretlerine ilişkin karar alındı.
ESHOT, İZTAŞIT, İZULAŞ, İzmir Metro ve İZDENİZ'i kapsayan düzenleme doğrultusunda, 29 Ekim'de toplu ulaşım ücretinin 1 kuruş olarak uygulanması kararlaştırıldı.
Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin çıkarılması durumunda söz konusu ulaşım hizmetleri ücretsiz sunulacak. Böylece İzmir'de Cumhuriyet Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretlerinin nasıl uygulanacağı, kararname sürecine göre netleşecek.