İzmir'de hırsızlık, yağma, yaralama suçlulularına göz açtırılmadı! 74 adrese eş zamanlı baskın...

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce, il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İl merkezinde ve dış ilçelerde görevli 158 polisin katılımıyla önceki gün saat 06.00'da eş zamanlı olarak 74 adrese operasyon gerçekleştirildi. 24 saat devam eden operasyonda; 'Hırsızlık', 'Yağma', 'Yaralama', 'Cinsel istismar', 'Silahla tehdit', 'Göçmen kaçakçılığı', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma/bulundurma', 'Dolandırıcılık', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'Şantaj', 'Alkollü araç kullanma', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' gibi çeşitli suçlardan aranması olan toplam 164 aranan şüpheli yakalandı.